Recolectores de basura rescatan a niña secuestrada por un abusador sexual

Estados Unidos.- Una niña de 10 años había sido secuestrada por pederasta, pero a su recate acudieron dos ecolectores de basura.

Jalisa Lasalle, de 10 años, fue secuestrada por un pederasta, por lo que las autoridades de Lousiana, Estados Unidos, activaron la Alerta AMBER para localizarla.

Dion Merrick y su compañero Brandon Antoine memorizaron las características del automóvil en el que había sido raptada la niña, por lo que cuando vieron el vehículo días después pudieron intervenir.

Mientras realizaban su ruta de recolección de basura, vieron un automóvil plateado Nissan Altima que coincidía con las características del auto del secuestrador, por lo que decidieron atravesar su camión en el camino para impedirle el paso, contó Antoine a NBC noticias.

Algo me dijo ‘¿qué está haciendo ese auto en el campo así? Ese es el tipo con la niña’… Bloqueé ese camión, me aseguré de que (él) no pudiera salir”, narró Dion Merrick en un video en Facebook donde compartió lo sucedido, mientras grababa a la policía deteniendo al abusador de 33 años.