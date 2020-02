Recomiendan no dar besos ni abrazos por coronavirus

Ante la llegada del coronavirus a México, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López - Gatell Ramírez, pidió a los mexicanos a no darse besos ni abrazos como medida de prevención para evitar contagios.

"Las epidemias se contienen en la comunidad, hay acciones básicas de higiene que son útiles como lavarse las manos continuamente y si una persona tiene síntomas de enfermedad respiratoria que no estornude suelto. No nos demos la mano, por el momento no nos demos besos ni abrazos".