Reconocen a "Chava", el profe que da clases con su camioneta de pizarrones

La historia Salvador Olvera Marín se hizo viral las semanas pasadas, debido a que el profesor de primaria originario de Pinal de Amoles, adaptó su camioneta para poder dar clases a sus alumnos, acción que le otorgó el reconomiento del Congreso local de Querétaro.

“Esto no lo esperaba. Se comunicaron conmigo el lunes, para el reconocimiento. Se siente esa emoción y ese compromiso, más que nada, de echarle más ganas. Esto es un fortalecimiento a nuestro trabajo. No es de pensar que ya logré esto o aquello, y como dice el dicho ‘crea fama y échate a dormir’, por el contrario, pienso que es más compromiso todavía, porque habrá más ojos sobre nuestro trabajo. A mí no me preocupa eso [los reconocimientos], lo que me interesa es que mis alumnos avancen, que mejoren en sus aprendizajes”, apunta.

Tras conocerse su historia gracias a una fotografía, el maestro Chava ha dado, dice, al menos 10 entrevistas a medios de comunicación, contando su historia. “No me lo esperaba porque toda mi vida he tratado de dar lo mejor por el bien de los alumnos”.

38 años de servicio

A Pinal de Amoles “llegué a una comunidad, la primera comunidad en la que trabajé, se llama El Timbre de Guadalupe, colinda entre Pinal de Amoles y San Joaquín, pero a la ubicación donde yo vivo caminaba nueve horas, de la comunidad a la San Pedro Escanela, entre el cerro”, dice.

Recuerda que en una ocasión caminó alrededor de 13 horas. Esa vez iba con un sobrino. Una persona de El Timbre le dijo a Saúl, su sobrino que lo acompañaba entonces, que les prestaba un burro para que lo montaran y no se fatigaran tanto, pues una parte del camino era cuesta arriba.

Aceptaron la propuesta y se llevaron el burro. Al inicio ambos montaron al burro, pero el pollino, en la primera oportunidad, se fue entre las enramadas.

Él se cayó y su sobrino siguió montado en el animal. Con trabajo lo pudo alcanzar, pero el burro no quiso seguir caminando, incluso sin peso arriba, por lo que tuvieron que empujarlo y jalarlo. La travesía terminó a las cuatro de la mañana, cuando llegó a casa, luego de 13 horas de viaje.

“Después lo que hice fue conseguir un caballo, para poder regresar el burro, que amarré al caballo y nos fuimos jalándolo para regresarlo”, rememora.

Agrega que a veces la vocación de maestro les hace buscar estrategias para llegar a los alumnos, porque en la zona serrana, en la mayoría de los casos, no se cuenta con los recursos tecnológicos, no se cuenta con internet, televisión son pocos quienes la tienen, pues el único servicio que se tiene es de paga y no todos cuentan con recursos para tener el servicio.

“Por eso buscamos la manera de ir a los alumnos, a visitarlos, porque hay otra situación, que es el hecho de que muchos padres de familia trabajan, y otros que su grado de escolaridad es bajo. Entonces difícilmente tienen los conocimientos para ayudar a sus hijos. Por eso vimos que iba a ser difícil si los dejábamos así, a través de un cuadernillo que se les da. Vamos y se los dejamos y es, disculpe la palabra, es estar haciéndonos tontos de que nuestros alumnos están estudiando, porque en realidad necesitan el acompañamiento. Es bueno enseñarles que aprendan a aprender, pero no de manera tan drástica como ahora con la emergencia sanitaria… creo que no va por ahí. Es bueno enseñarles a que sean autodidactas, pero no así”.

Sabe que si los hubieran dejado, no avanzarían. Además, sabe que los niños van a pasar de grado, pero dejarlos solos, implicaría que lo hicieran con muchas deficiencias, pues no es lo mismo que cuando iban a las aulas. Por eso, “algo que podamos hacer como maestros hay que hacerlo”.

La madre del maestro Chava escucha con atención a su hijo, al igual que la esposa del maestro y su hijo, mientras dice que quizá sean más de 60 escuelas, sólo en Pinal de Amoles, que viven las mismas condiciones.

Junto con el maestro Chava, fue reconocida por la Comisión de Educación y Cultura de la LIX Legislatura, la maestra Nancy Lizbeth Santos Maqueda, por su ejemplar labor en favor de la educación en la entidad.

El secretario de Educación del estado, José Carlos Arredondo Vázquez, expresó su reconocimiento a los docentes, dijo que ante la pandemia nos encontramos ante actos heroicos como los que ellos están realizando, al igual que de parte de administrativos, maestros en general, niños, jóvenes y padres de familia, porque todos -dijo- están sacando adelante esta situación.

“La enseñanza, decía Ángel Díaz Barriga, es como un lienzo en blanco. Cada día y cada momento los que participamos en ella, tenemos la posibilidad de hacer una gran obra de arte y hoy el testimonio de estos dos extraordinarios profesores lo está haciendo. Como secretario de Educación estoy muy emocionado y orgulloso de venir a acompañarlos, ¡felicitaciones!”, dijo.