Recorre kilómetros en bicicleta y con pizarrón en mano para dar clase a alumnos sin internet

Ecuador.- La historia de una maestra se volvió viral en redes sociales pues diariamente recorre varios kilómetros en bicicleta y con un pizarrón en mano, para poder dar clase a sus alumnos que no tienen internet.

Se trata de la ecuatoriana Carolina Espinoza, quien todos los días pedalea su bicicleta para llegar a casa de cada uno de los alumnos que, por falta de internet, no han asistido a sus clases virtuales.

Según información de EFE, la maestra da clases virtuales a un total de 83 alumnos, normalmente tiene 42, sin embargo, tuvo que cubrir una baja, por lo que se le sumaron otros 41.

Debido a que algunos de sus alumnos no cuentan con internet en sus casas, la profesora hizo un valiente labor de ir en busca de sus pupilos para poder darles clases, así mismo, usa todas las protecciones necesarias para evitar cualquier contagio de Covid-19.

Me ahogo, pero tengo que llegar. A veces me quiero sacar la mascarilla, pero no puedo", comentó la maestra.

Espinoza presta también una dedicación especial a sus estudiantes con discapacidad y, un día, estando ya en la puerta, prefirió que no despertaran a Angelita, una alumna con síndrome de Down, y que su madre la dejase descansar. Al día siguiente, la dedicada maestra volvió a pedalear hasta la casa de la menor para dar su clase.

Los niños con síndrome de Down son muy, pero muy hermosos y bellos", aseguró.