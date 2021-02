¿Recuerdas a la niña que quería ir al tianguis a pensar cosas? Recrea su video en TikTok

La famosa niña que quería ir al tianguis a pensar cosas ha reaparecido en redes sociales.

Corría el año 2014, cuando la jovencita no contuvo el llanto luego de que su mamá no la dejara salir sola, mientras uno de sus hermanos grababa la desgarradora escena que no tardó en viralizarse en Youtube y tras largos 7 años de aquel acontecimiento, seguramente te has preguntado qué habrá sido de la muchachita que en ese entonces tenía 13 años.

En la actualidad, la joven ya tiene 20 años y al parecer, se niega a dejar morir su legado en los inicios de Youtube como lo conocemos y a través de Tik Tok, revivió la escena que la volvió famosa.

La cuenta del usuario @yosoyelpioki, fue la encargada de difundir el video, en el que aparece la mujer apareció con dos jóvenes que, como hace unos años, les pidió que la dejaran ir al tianguis a pensar cosas, sin embargo, sus acompañantes trataron de impedirlo a toda costa, incluso uno de ellos simuló que la amedrentaba con un ladrillo.

A simple vista, incluso se puede apreciar que el sitio del nuevo video es el mismo en el que estaban hace 7 años, aunque un poco cambiado, pero la que no cambió fue ella, ya que luce idéntica que en su infancia.

En el video, miles de usuarios de Tik Tok se emocionaron al ver a la famosa niña, quien ahora es una mujer y pidieron al usuario que consiga un “Story Time” de por qué lloró de esa manera para ir al tianguis y es que muchos tienen curiosidad de saber si realmente quería ir al tianguis o hay otra historia detrás de todo.

Sin duda alguna, a pesar de que en ese entonces la chica sufrió y lloró bastante, no quedó rencor en su corazón y está dispuesta a reír de sus errores del pasado.