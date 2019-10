Registran masacre de mapaches en un fraccionamiento

Colima.- Luego de que se registrara una masacre de mapaches en un fraccionamiento de Colima, la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de la República Mexicana (Azcarm) condenó dicha acción y exigió emplazar a la Delegación Estatal de Profepa para que intervenga.

Fue en la realización del Congreso Nacional de Azcarm, reunión que convoca a más de 80 instituciones de conservación en el país, fue el tema de la masacre de mapaches el que causó indignación en los ahí presentes.

Los mapaches habrían sido envenenados ya que algunos vecinos del Fraccionamiento 'Las Brisas' les resulta molesto que merodeen la zona, esto según testigos.

El hecho fue reportado a la Delegación Estatal de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa), sin embargo hasta el momento no hay una acción concreta para lograr frenar la matanza.

Están apareciendo mapaches muertos en Colima, presuntamente por envenenamiento, ante lo cual la Delegación de la Profepa se deslinda, argumentando que no es una especie en peligro de extinción ni protegida, que además sucede en zona urbana y por tanto no es de su competencia, pero eso no es más que omisión, negligencia e irresponsabilidad", señaló Ernesto Zazueta, presidente de la AZCARM.