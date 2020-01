Regresé de Wuhan a Tamaulipas, pensé que tenía coronavirus y esto sucedió en el hospital

En la actualidad, la nueva cepa de coronavirus de Wuhan, China, tiene la capacidad de extenderse a todo el mundo y el gobierno de Wuhan está luchando para lograr contener su propagación. Debido a que los pasajeros se mueven en todo el mundo, el coronavirus tiene la oportunidad de entrar a México. Acabo de volver de un viaje a Wuhan y, desafortunadamente, a mi regreso presenté algunos síntomas: tos sin esputo y mucha mucosidad nasal, síntomas que aparecieron como gripe común, en mi sexto día en México. Puesto que no tuve fiebre, inicialmente no tomé muchas más precauciones. Sin embargo, cuando me enteré que el cuadro clínico que produce el virus puede incluir casos sin fiebre, o sólo febrícula, pensé que estaba realmente infectado y que mis amigos, colegas y estudiantes podrían contagiarse. Después de discutir con mi esposa, y preocupado por lo que podría ocurrir, me decidí hacer una declaración formal y no poner en peligro a más personas. El día 20 de enero fui al ISSSTE a las 9 de la noche, acompañado de una colega. Le expliqué al personal médico la situación y la alarma que estaba causando el coronavirus en el mundo. Ellos comentaron que no sabían qué hacer, entonces pedí que me comunicaran con el jefe de Epidemiológía o con algún otro médico que pudiera tomar decisiones, pero sin éxito. Tuvimos que regresar a casa. Al día siguiente llamamos a un amigo que trabaja en el departamento de Salud Pública del estado de Tamaulipas y él nos pudo contactar con el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (INDRE); ellos tomaron cartas en el asunto. Mi colega y yo debimos aislarnos en mi casa. Una decisión difícil de tomar por que implicaba que las probabilidades de que mi colega se contagiase aumentaran considerablemente. Afortunadamente, el análisis que me hicieron en el INDRE, cracias a Dios, resultó negativo. Sin embargo, lo que me sucedió durante esos dos días me hace pensar si México está listo para contender el coronavirus de Wuhan. Es posible que sea necesario fortalecer muchos aspectos.

Hay un informe sobre un pasajero que intentó tomar medicamentos para controlar la temperatura de su cuerpo y así evitar la cuarentena. La norma exige que si el pasajero que viene de la región endémica muestra uno de los síntomas: fiebre, diarrea, tos sin flema y falta de fuerza, debe aislarse de inmediato. Debido a que algunos de estos síntomas no se identifican fácilmente, es necesario informar a las autoridades de salud de manera voluntaria. Además, en el caso de que se presenten algunos de ellos (fiebre, tos o dolor de pecho en las vías respiratorias superiores), todos los pasajeros que viajen desde la región endémica deben aislarse obligatoriamente por 14 días. También se necesita un sistema adecuado para que las personas declaren. Mis colegas me ayudaron a declarar en un hospital y explicar cuál era la situación de la epidemia de coronavirus en ese momento, no obstante, el personal médico que atendía en ese momento no pudo sopesar adecuadamente la situación.

Por otra parte, el pánico social que se generó durante mi autoimpuesta cuarentena se hubiera evitado si existiera un lugar dónde declarar y dónde obtener las muestras. Esto nos enseña una lección que debemos tomar en cuenta. Los medios también deben ser moralmente responsables. Aunque afortunadamente mi caso resultó negativo, algunos medios dieron a conocer mi nombre completo y mi foto, o la foto de los miembros del laboratorio. Esto debió evitarse a toda costa, incluso en el caso de que los análisis hubiesen resultado positivos. Siempre se deben mantener los datos personales como información confidencial, para así mostrar respeto al paciente. No puedo imaginar lo que hubiera ocurrido si realmente hubiera estado infectado por el coronavirus, con hospitales que no tiene condiciones, normas para otorgar cuarentenas ni tratamientos oportunos para los pacientes con sospecha de estar infectados.

Mis comentarios aquí son para alertar a nuestros hospitales, al gobierno y a los medios de comunicación. México tiene que estar preparado en caso de que llegue el coronavirus. Nuestro país debe estar listo para enfrentar la epidemia de una manera efectiva.