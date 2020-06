Restaurante cita código de vestimenta para negar servicio a niño afroamericano

El gerente de un restaurante en Baltimore argumentó que un niño no cumplía con el código de vestimenta del lugar para negarle el servicio a él y a su madre.

Un video, difundido en redes sociales, muestra el momento en el que la familia trataba de ingresar al Atlas Restaurant de Ouzo Bay. El empleado afirmó que no podía darles una mesa porque el niño violaba el código de ropa del lugar, por usar shorts deportivos.

Sin embargo, en la grabación se observa a un niño blanco con el mismo atuendo, al que sí sentaron en una de sus mesas.



Marcia Grant comenzó a grabar el incidente con el trabajador y le pidió que le repitiera la razón por la que no podía comer en el restaurante. “Desafortunadamente tenemos un código de vestimenta y tenemos algunas restricciones con los shorts”, reiteró el gerente.

La comensal señala que hay un niño en la terraza, con shorts azules y zapatos deportivos a quien sí se le permitió el paso. El empleado responde que lo zapatos deportivos están permitidos pero los shorts no.

Al ser cuestionado nuevamente, el trabajador asegura que el niño afroamericano no puede entrar por llevar shorts y añadió que tampoco por la playera deportiva que usaba. La madre insiste en la comparación con el menor blanco y el gerente le dice que no consideran la playera del otro niño como deportiva, aunque no explica la diferencia.

Después de que se viralizó el video en redes sociales, The Atlas Restaurant Group se disculpó con la madre y su hijo. “Sinceramente nos disculpamos con Marcia Grant, su hijo y todos los que hayan resultado impactados por este doloroso incidente”, publicó la cadena en Twitter.

Aclaró que el código de vestimenta de sus sucursales es resultado de los aportes que realizan los comensales de forma continua y no “tienen la intención de ser discriminatorios”. No obstante, el incidente podría generar cambios en el.

Además, afirmó que el gerente que negó la entrada a la familia afroamericana será cesado “indefinidamente”.

Today, we learned of an incredibly disturbing incident that occurred at one of our restaurants in Baltimore, Ouzo Bay. We sincerely apologize to Marcia Grant, her son & everyone impacted by this painful incident. This situation does not represent who or what Atlas stands for. pic.twitter.com/jsofGRLVw1