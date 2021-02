Se compra lujoso departamento con las ganancias de su cuenta en OnlyFans

El sitio web OnlyFans cada vez es más popular en el mundo, pues cualquier persona mayor de edad puede compartir contenido exclusivo y recibir dinero por él. En su mayoría hay cuentas de material sexual, pero también hay cursos de cocina, ejercicio o música.

Hombres y mujeres, incluidas celebridades, han sabido explotar esta página y aumentar su cuenta bancaria. Tal es el caso de Angelina, una mujer que se compró un lujoso departamento en Miami, Estados Unidos, con sus ganancias de su cuenta en OnlyFans.

El fin justifica los medios. Muchos tienden a criticar a las personas que se unen a OnlyFans, porque no consideran “apropiado” vender fotografías íntimas, pero la verdad esos comentarios se olvidan cuando reciben el estado de cuenta y ven el incremento de su capital.

Incluso algunos presumen lo que han adquirido gracias al sitio web, como es el caso de Angelina, una mujer que publicó con orgullo en su cuenta de Twitter las espectaculares vistas de su nuevo departamento en Miami, de tres recámaras, que se compró gracias al dinero que recibe de sus suscriptores en OnlyFans.

Onlyfans just bought me a 3 bedroom apartment in Miami pic.twitter.com/HM2to9UKwu

La publicación que muestra el inmueble tiene más de 200 mil reacciones y mientras ella sigue promocionando su cuenta en busca de más suscriptores, las opiniones se dividen.

Por un lado están los que la felicitan y consideran que cada quién gasta su dinero en lo que quiere. Otros se pusieron en los zapatos de Sherlock Holmes e investigaron el lugar exacto para descubrir que realmente ahí solo hay viviendas de renta, y la apodaron “rica falsa”.

También no faltaron los que dijeron que seguramente no era una persona “muy lista”, porque era una mala decisión invertir en un departamento en lugar de una casa.

Tan solo durante febrero, Angelina ha ganado más de 50 mil dólares. Con ese dineri informó que se tomaría una semana de descanso, para regresar en marzo muy concentrada a su trabajo.

La suscripción a su cuenta cambia de precio por distintas promociones que ella lanza, actualmente tiene un descuento del 70% y solo cuesta 3.75 dólares por 30 días.

And it’s not even the end of the month pic.twitter.com/aF30DifFY2

— Angelina (@GoddessAngeIina) February 23, 2021