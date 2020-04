Se filtran en internet videollamadas hechas por Zoom

Quedarse en casa es la recomendación más importante que las autoridades de todo el mundo están haciendo con la intención de frenar los contagios por coronavirus Covid-19. Esto ha llevado a las personas a buscar herramientas para mantenerse en contacto con su oficina y seres queridos, siendo Zoom una las elecciones preferidas. Sin embargo la plataforma está siendo cuestionada por su seguridad.

Debido al crecimiento en su demanda en los últimos días la aplicación para realizar videollamadas ha sido acusada por no contar con mecanismos suficientes para proteger la privacidad de sus usuarios, al grado de que algunos usuarios afirman que sus conversaciones han sido filtradas en internet.

Según un reporte dado a conocer por The Washington Post, miles de videollamadas personales de Zoom pueden encontrase en internet, entre ellos sesiones de terapia, capacitaciones para trabajadores, e, incluso, clases de primaria y conferencias de telenmedicina en donde podían verse los nombres y números de teléfono de las personas.

Muchos de los videos que se filtraron en internet, asegura la publicación, incluyen información privada que permitiría identificar plenamente a una persona. Asimismo algunos muestran conversaciones íntimas y hasta desnudos, como el caso de una mujer que está enseñando a un grupo cómo realizar un depilado brasileño.



Al parecer todos los videos fueron guardados sin una contraseña y, dado que Zoom los almacena bajo el mismo nombre, una simple búsqueda en línea puede revelar decenas de videllamadas que cualquiera puede descargar y ver, asegura Washington Post.

De acuerdo con el medio, cinco personas identificadas en los videos dijeron que no tenían idea de cómo se habían filtrado las imágenes en línea.

Y no solo están disponibles a través de una búsqueda en internet, algunos se han subido a sitios de videos como YouTube.

El tema no es menor si se toma en cuenta que la compañía llegó a más de 200 millones de usuarios diarios el mes pasado.

Al respecto de los cuestionamientos sobre la privacidad de los usuarios Zoom señaló mediante un comunicado que proporciona una manera segura para que se almacenen grabaciones y además de guías sobre cómo mejorar la seguridad de sus llamadas.

De acuerdo con algunos especialistas, los desarrolladores de Zoom crearon la plataforma de una manera simple para hacerla más accesible, el problema es que su simplicidad, a la que deben su popularidad, está ocasionando fallas de seguridad.

Sobre el tema el presidente ejecutivo de Zoom, Eric Yuan, reconoció en una publicación en el blog de la empresa que la plataforma está siendo utilizada mucho más de lo que había previsto. “No diseñamos el producto con la previsión de que, en cuestión de semanas, cada persona en el mundo de repente estaría trabajando, estudiando y socializando desde casa. La nueva base de usuarios del sistema está usando Zoom de formas inesperadas, presentándonos desafíos que no anticipamos cuando se concibió la plataforma".

Yuan también se disculpó por que Zoom no cumplió con las "expectativas de privacidad y seguridad" de los usuarios y dijo que la compañía congelaría nuevas funciones durante 90 días y redirigiría a sus ingenieros para abordar fallas de seguridad.

Otro de los problemas de los que ha sido acusada la plataforma es de compartir, sin autorización, la actividad de los usuarios con Facebook. Aunque, aseguró, este tema ya fue resuelto.

Asimismo vale la pena recordar que el FBI ya había advertido también que algunas personas estaban entrando sin autorización a las videollamadas de Zoom, por lo que recomendó utilizar la plataforma de manera segura.

Para que no tengas problemas con la aplicación lo mejor es no grabar las conversaciones que tengas por Zoom y, en caso de ser necesario, guardar el archivo en tu propia computadora. Si tú no eres el administrador de la llamada, mantente alerta, si se está grabando, debe llegarte una notificación.

También se recomienda siempre poner contraseñas a las videollamadas y compartir las mismas de manera personal y segura, es decir, no publicarlas, por ejemplo, a través de redes sociales.