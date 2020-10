"Se mueve y echa lágrimas", madre suplica a hospital que no desconecte a su hijo

Estados Unidos.- Una familia sigue manteniendo viva la esperanza para su hijo de 6 años que estuvo involucrado en un fatal accidente.

Los hechos se registraron en Edimburgo, Texas, cuando un niño junto con su familia, sufrió un terrible accidente en un vehículo todo terreno.

Priscilla Chapa, madre del menor, informó para el medio local ABC News, que los médicos le diagnosticaron muerte cerebral.

Así mismo, el hospital le notificó que podría mantenerlo con vida por un tiempo determinado, el cual ya se cumplió, es por eso que está tratando de hacer todo lo posible para que se aplace la fecha en que lo desconectan.

Probablemente llamé a 50 médicos en los últimos 3 días y es muy desgarrador y devastador escuchar que no. Y siempre es solo un no, nunca una razón. Simplemente no, no, no y me hace sentir muy decepcionado", comentó.