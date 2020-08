Se queda sin casa por la pandemia; le prestan una de "emergencia"

El Covid-19 asfixió poco a poco a Alicia Nayeli de Ita: primero tuvo un bajón económico en su empleo, luego perdió sus ahorros, no pudo seguir haciendo teatro, frenó sus estudios en Derecho, tuvo temor de no tener que darles de comer a sus cuatro hijos y, como golpe final, no pudo seguir pagando la renta de su departamento.

Sin tener muchas opciones para salir adelante, la joven tuvo que dividir en dos el dinero que tenía guardado: una parte la utilizó para que su familia subsistiera y la otra la usaría para comprar tierra, ladrillos, polines y láminas para armar una casa improvisada en algún lugar.

Tras semanas de incertidumbre, Alicia logró vincularse con la organización Techo, una ONG que le prestó dos “casas de emergencia” de madera que se pueden montar fácilmente.

El nuevo hogar de Alicia también tiene su historia, pues antes era utilizado por damnificados del Multifamiliar Tlalpan, edificios que tuvieron graves afectaciones por el terremoto del 19 de septiembre de 2017 en la Ciudad de México.

Tras recuperar sus hogares con la intervención del Gobierno de la Ciudad de México, los vecinos del multifamiliar acordaron con Techo regresar siete viviendas para que los afectados por el Covid-19 las utilicen.

Alicia, quien fue la primera beneficiaria, relata cómo se enfrentó a los primeros meses de la pandemia y comparte que al menos durante todo 2020 usará esta casa provisional:

“Esta temporada de la cuarentena me dejó en ceros y no va a haber forma de que me recupere. De lo que yo tenía trabajado de meses anteriores para tener un patrimonio ya no hay nada, únicamente tengo la certeza de que ya estoy aquí y no me pueden sacar”, asegura.

La expectativa de Alicia no sólo se basa en su experiencia, sino en la de otras personas. Cuando el Covid-19 llegó a México, ella y su organización Crianza Feminista repartieron despensas a mujeres que las necesitaban. Fue así como se dio cuenta de que ésta no solamente era una emergencia sanitaria, sino social y económica.

Aunque el espacio de la improvisada vivienda es reducido, la joven asegura que de allí ya nadie la podrá sacar.

Pronto los efectos del coronavirus también la alcanzaron, cuando su negocio de mudanzas se desplomó entre marzo, abril y mayo. Todos los fletes que ya tenía programados se los cancelaron y lo mismo ocurrió con sus presentaciones teatrales en la capital del país.

Ya instalada en su actual hogar, la joven muestra a EL UNIVERSAL cada rincón. Una de las casitas que le prestaron, de 18 metros cuadrados, la adaptó para que fuera sala, cocina, comedor y habitación. Mientras que la segunda vivienda está conformada por un cuarto y un área especial para que ella y sus hijos retomen sus estudios en línea, lo que será otro reto, porque sólo tienen una computadora.

Acción social contra el virus

Las asociaciones civiles Techo, el Día Después y el Consultorio de Arquitectura Práctica se unieron para ayudar a Alicia y más gente que esté en una situación como la de ella.

El Día Después y el Consultorio de Arquitectura colaboraron para identificar a los posibles beneficiarios de las casitas. Posteriormente se vincularon con Techo, que ya había prestado los inmuebles a los damnificados del Multifamiliar Tlalpan, y se logró que estos espacios sean destinados a personas de bajos recursos, que viven con hacinamiento y por lo tanto están expuestas a tener un contagio de coronavirus.

“Estas viviendas en su momento representaron un hogar para las familias afectadas por el sismo. Esperamos que estas casas, muy sencillas, alivien en el corto plazo a las siguientes familias, que les sirvan como espacios temporales de seguridad y tranquilidad para que eventualmente puedan mejorar sus propias condiciones”, menciona Juan Manuel Mosqueda Sánchez, director de Desarrollo de Hábitat de Techo.