"Se supone que nos cuidan": joven denuncia acoso de policías en redes sociales

Tabasco.- Una joven denunció mediante redes sociales a la unidad policial 72761 con placas TB-654A-1, debido a que los elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) que viajaban a bordo de la patrulla acosaron a ella y a sus amigas cuando caminaban.

Fernanda “N”, publicó videos en su cuenta de Instagram donde relató que cuando iban s a la altura del parque Tomás Garrido se les acercó una patrulla que no dejo de seguirlas. Así que las jóvenes decidieron caminar hasta llegar al palacio municipal en donde los agentes les preguntaron que si las llevaban a sus casas.

Incluso, en la grabación se escucha cuando los policías les piden su número telefónico y Fernanda les dice que “si no tienen que hacer” porque ellos están para cuidar a los ciudadanos.

No es la primera vez que una patrulla me sigue estando o no con amigas y nos dicen lo mismo, wey si se supone que son los que nos cuidan y se la pasan acosándonos. Que de la vg tiene que estar esto para que empiecen a actuar”, posteó la joven.