“Sé una dama”: el video sobre las presiones sociales hacia las mujeres

“No seas muy gorda, no seas muy delgada. Come. Adelgaza. Deja de comer tanto. No comas demasiado rápido. ¡Dios, pareces un esqueleto! ¿Por qué no comes?”, son algunas de las frases que la actriz Cynthia Nixon relata en este video de la revista Girls. Girls Girls. El video, publicado originalmente en Vimeo, ya rebasa los 3,6 millones de reproducciones y ha sido retomado en varias redes sociales.

Be a lady, they said, es un poema de Camille Rainville escrito en 2017 y que detalla las presiones sociales que viven las mujeres, muchas de ellas, contradictorias y machistas. “Lo estás intentando demasiado. Te ves exagerada. A los hombres no les gustan las chicas que se esfuerzan demasiado”, es una de las frases de este texto.

Rainville estudiaba en la Universidad de Vermont cuando escribió este poema que empezó a circular en redes sociales y que poco a poco se hizo viral. Según comenta la autora en su blog Escritos de una mujer furiosa, se trata de un texto que “aborda las dicotomías de la feminidad”.