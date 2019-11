Secundaria expulsa a alumno por tener tutor homosexual

A través de redes sociales, fue denunciado el caso de un alumno de secundaria que fue expulsado de la escuela de manera injustificada; de acuerdo con el denunciante, el menor ya había sufrido un constante acoso de la directora de la escuela por tener un tutor homosexual.

El usuario DuisMe Delicciouss narró que la situación empezó hace dos meses, cuando María del Carmen Rodríguez Lucio, directora de la secundaria #12 Miguel Angel Granados Chapa, en Apodaca, Nuevo León, le llamó para hablar sobre un problema que había habido con su sobrino.

Al llegar a la escuela junto con su pareja, cuenta, la actitud de la directora se volvió hostil, le pidió a la pareja del denunciante esperar afuera de la oficina y terminó discutiendo con el denunciante sobre sus preferencias sexuales.

Me dijo que mi sobrino respondió así porque quizás tenía conflicto con mi homosexualidad e incluso que yo podía volverlo gay y eso era malo (...) y tuvimos un acalorado debate acerca del asunto, donde me dijo que yo no podía tener pareja, comparando la situación con los casos de madres 'que meten a la casa a sus novios'".