Señales De Que Te Está ‘Microengañando’

En relaciones románticas, la infidelidad viene en diferentes formas y tamaños. Ya sea física o emocional, el engaño significa cosas diferentes para personas distintas. Y ahora han añadido el ‘microcheating’ o ‘microengaño’ a la lista.

Si aún no has escuchado de él, es la última tendencia de engañar a alguien con pequeñas cosas que uno pensaría que no son tan importantes. Se define como cualquier acto o comportamiento de alguien en una relación que sugiera que hay una tercera persona emocional o físicamente involucrada.

No requiere contacto físico, pero sí energía; energía que podrías utilizar en tu pareja. Mientras que muchos lo llaman ‘engaño emocional’, aquí lo llamamos ‘microcheating’. En otras palabras: no es NADA bueno. Y hay señales de alerta que podrías tomar en cuenta.

Protege mucho su celular

Si tu pareja siente la necesidad de revisar mucho su teléfono cuando está contigo o desaparece en el ‘baño’ durante mucho tiempo con su teléfono, puede estarte engañando. ¿Notas que siempre le está escribiendo a alguien mientras ven la tele? ¡Ojo!

Sonríe mucho y ríe con su teléfono

Si tu pareja está intercambiando mensajes coquetos con alguien más, lo notarás. Es aún peor saber que está compartiendo algo sin ti, así que debes tener muchísimo cuidado con sus reacciones.

Si le preguntas de qué se está riendo o por qué le sonríe al teléfono y no te contesta, es hora de tener una conversación sobre límites.

Tú o un amigo ven que está en una app de citas

Si ves a tu pareja en una app de citas, te está microengañando. Digo, es posible que haya eliminado su aplicación, pero su perfil esté desactivado. Pero si el sitio indica la fecha y la hora de la última vez que estuvo activo, y fue ayer, incluso cuando estaban juntos en casa, ¡cuidado!

No es normal que esté en una app de citas si tiene una relación. Si un amigo o pariente te muestra su perfil, lo ideal es que le preguntes al respecto.

Habla de su ex (y mucho)

Una cosa es mencionar a su ex de vez en cuando, y otra es hablar de ella TODOS los días y compararte. Hay personas que terminan siendo amigos de sus ex y está bien, pero él debería respetar la relación que tiene contigo primero.

Hablar con la ex, aunque sea por mensaje o una red social no es apropiado si lo hace en secreto y no te cuenta nada al respecto.

Te dice que te estás imaginando cosas

Tu intuición es una herramienta muy valiosa para determinar si tu pareja te está mintiendo. Sí, a veces tu mente puede jugar feo contigo, pero no ignores los sentimientos de inquietud.

Además, si estás en una relación amorosa y de apoyo, deberían poder hablar sobre cualquier cosa. Sin embargo, si sólo te dice que estás loca y que te estás imaginando cosas, no sólo no está validando tu intuición, sino que no está haciendo NADA para hacerte sentir mejor.

Si en verdad te está microengañando y te hace sentir como si estuvieras loca, incluso podría considerarse abuso emocional.

Se pone a la defensiva cuando lo hablas con él

Otra forma de saber si te está engañando es traerlo al tema y prestar atención a su cara cuando te responde. Personalmente creo que esta es una manera muy fácil de obtener una respuesta.

¿Su energía cambia cuando le hablas sobre su ‘amiga’ del trabajo? ¿Automáticamente se pone a la defensiva cuando pones en duda su lealtad?

Cada vez te invita menos a sus eventos

Hace un esfuerzo por ‘encontrarse’ con esa persona que le atrae y además le echa muchas ganas a su apariencia. Cuando salían, prácticamente te invitaba a cualquier evento familiar y de amigos que surgía, pero con el tiempo empezó a actuar diferente y a invitarte menos… ¿será porque ahora prefiere pasar el tiempo con alguien más?