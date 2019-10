Señales de que estás en un matrimonio infeliz

La mayoría de las parejas discuten sobre 3 cosas: dinero, sexo y poder. Pero si lo vemos con el mayor detalle posible, creo que TODO tiene que ver con poder. ¿Quién decide cuándo tener sexo? ¿Quién decide en qué gastar o a qué primaria irán los niños?

La mayoría quiere tener un tipo de ‘agencia’ en sus relaciones. Quieren tener una decisión. De otra forma no sería una relación, sino una situación de dominación y sumisión.

ESTO es lo que usualmente causa matrimonios infelices; cuando hay alguien que demanda y otro que trata de cumplir. La mentalidad de ‘yo sé qué es mejor’ puede causar muchos problemas en el matrimonio y provoca relaciones infelices. Y por eso debes estar al tanto de las señales principales.

Tu pareja es muy sensible con sus cuentas online (y su cel)

Siempre y cuando no demandes un reporte diario y quieras monitorearlo constantemente, no debería ser un gran problema que le pidas su cel o su cuenta de facebook. La verdad es que el problema en esto es identificar el porqué quieres ver su teléfono. ¿Crees que podría serte infiel?

La respuesta no está en su teléfono. Y la solución es una plática de privacidad y confianza. ¿Por qué no le preguntas por qué no quiere compartir sus redes o su celular contigo?

No quiere tener relaciones contigo

Ciertamente hay causas razonables por las que el sexo disminuye. Pero cuando NO hay nada de intimidad, puede volverse en un grave problema. Y como cualquier otro problema en una relación, la solución está en la comunicación.

¿Tu pareja prefiere ver el porno? ¿El sexo es doloroso o se ha vuelto inconveniente? ¿O ambos están buscando algo diferente? A través de una buena comunicación, deberían poder llegar a un acuerdo.

Tu pareja no expresa gratitud ni halagos

Cada relación necesita ‘depósitos de amor’ o ‘momentos cursis’. Deberías ser agradecida con tu pareja, decirle lo bien que se ve, etc. De hecho, por cada crítica que se hagan, debería haber al menos 2 momentos de cariño para compensarlos. No tienen que ser regalos, pero sí al menos palabras bonitas, una carta o un simple detalle.

Tienen discusiones en público

Sin importar qué tan fuerte sea la relación, habrá momentos en los que tendrán que discutir. Y es normal, pero esas discusiones deben suceder en momentos privados, no en público. Si tu pareja es impulsivo e impaciente, no le importará decir cosas privadas con una audiencia.

Te asusta alzar la voz porque crees que terminará la relación

No deberías tratar de mantener la paz a toda costa. La paz es buena, es tranquila y relajante, pero también puede ser devastadora. O tu pareja tiene problemas de ira, o crees que tu relación podría terminar si dices algo que no le gusta. Y este es un problema de poder que NO debería suceder.

Tú o tu pareja no tienen un sentido del humor

El humor es crucial en un matrimonio. ¿Puedes sacar la carcajada cuando a tu pareja se le sale una flatulencia? ¿Pueden ver sus discusiones con perspectiva?

Tú y tu pareja podrían verse beneficiadas por asumir que ambos son seres humanos defectuosos y a veces divertidos con su propia desesperación por buscar una vida feliz. En otras palabras, ¿tu pareja se toma todo en serio? ¿O su falta de sentido del humor puede contribuir a un matrimonio infeliz?

No pueden recibir ninguna crítica

A nadie le gusta que lo critiquen. Pero la inhabilidad total de escuchar crítica o retroalimentación puede ser muy dañina, especialmente en una relación. Después de todo, es parte de nuestra humanidad cometer errores. Pero si tú o tu pareja no pueden recibir una crítica, será imposible que puedan crecer y aprender.

Uno de los 2 siempre es la víctima

En la mayoría de los argumentos, los 2 tienen la culpa, al menos hasta cierto punto. Es saludable para ambos que puedan admitirlo. Si crees que te están maltratando, di o haz algo. Pero simplemente hacerse la ‘víctima’ no resolverá nada. Pon límites saludables con el entendimiento de que tu pareja es humana y a veces cometerá errores.

No puedes perdonar y eres resentida

¿Tú pareja siempre debería tratarte bien? ¿No puede cometer errores? Y si lo hace, ¿te gustaría castigarlo? Pero una relación NO deberías lidiar con castigos. Guardar rencores en una relación es como tomar veneno. Y el perdón es lo más egoísta que harás porque te liberará de mucho dolor y resentimiento.

Tú o tu pareja no acepta disculpas

Mira, todos cometemos errores. Unos son más grandes que otros. Y están los que terminan relaciones. Pero si no es una infidelidad, violencia física o emocional, creo que deberías darle una segunda oportunidad de intentar repararlo. Pero si no quieres ni siquiera intentarlo… ¿cuál es el punto?