Señales de que estás en un matrimonio sin amor

No hay nada como las mariposas en el estómago, la idea de darlo todo por UNA persona; la emoción de la primera cita, la anticipación del primer beso, el conflicto de “¿me quiere o no me quiere?” Es como regresar a ser un niño.

Pero a medida que la relación evoluciona, los sentimientos cambian. La conexión se vuelve más profunda y cuando te das cuenta que amar a alguien requiere MUCHA comunicación, compromiso y trabajo duro… las cosas no regresan a ser como antes.

Y te preguntarás cómo es que algo TAN perfecto puede terminar con tanto sufrimiento. Y estar en un matrimonio sin amor usualmente no es algo que sucede de la noche a la mañana; es posible llegar a ese punto sin darse cuenta completamente, pero el amor simplemente no desaparece de la nada.

¿Qué es un matrimonio sin amor?

Puede ser fácil confundir un matrimonio sin amor a un matrimonio sin sexo, pero la verdad es que son 2 cosas muy diferentes, según Guy Stuff. No hay criterios de diagnóstico y la definición varía de pareja en pareja.

Por ejemplo, hay expertos que consideran un matrimonio sin matrimonio cuando no se tiene sexo en un año, y otros creen que es una disminución significativa de las relaciones sexuales entre pareja. La verdad es que, para ser considerado un matrimonio sin sexo, no importa el número de veces que lo hagan, tú o tu pareja tienen que sentirse insatisfechos. Tal vez lo hacen 1 vez al mes y están felices con ello.

Por otra parte, un matrimonio sin amor simplemente significa que ya no te sientes amada por tu pareja. Si no estás satisfecha con el amor que él te expresa y eres infeliz, hay un gran problema.

Señales de un matrimonio sin amor

Distancia constante entre ambos

Es fácil distraerse con el trabajo, los hijos, la vida, la edad, etc. Como resultado, tú y tu pareja se han distanciado sin darse cuenta. De repente dejaron de hablarse, de tocarse, de desearse o siquiera de pensarse durante el día.

Otras partes de tu vida son prioridad

Trabajo, dinero y las obligaciones familiares tienen una forma muy interesante de drenar el romance de una relación, según The Huffington Post. Y si notas que este es tu caso y no te importa, es obvio que hay un problema.

La comunicación es mala

¿Pelean mucho? ¿O simplemente ya no se hablan? La gente puede distanciarse por estrés, según PsychCentral. De hecho es mucho más preocupante que no peleen en lo absoluto, pues denota un desinterés tremendo en la relación.

Tienen (o tal vez no) mucho sexo, pero no se siente bien

Es posible tener sexo (y hasta mucho) en un matrimonio sin amor. Pero en estos casos, simplemente se siente como una relación casual; es tan sólo un desahogo físico.

Simplemente no te importa, o sientes que a tu pareja no le importa

La apatía es una emoción fuerte, y si en verdad no te importa ya la relación (o a tu pareja), algo está MUY mal. Es como vivir en un ambiente árido emocionalmente.

Tu pareja no se esfuerza (¿y tú sí?)

Es obvio que estás en una relación sin amor si tú te esfuerzas por revivir la relación… y tu pareja no hace nada.

¿Hay solución?

Todo tiene solución en esta vida. Primero tienen que ver qué ha cambiado en su relación o en ustedes mismos y encontrar la forma de solucionarlo. Tendrán que trabajar en equipo y, de ser posible, de la mano de un profesional para que ambos hagan el esfuerzo de recuperar el amor o, de lo contrario, tirar la toalla de manera armoniosa.