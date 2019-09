Señales de que te ama (aunque no lo haya dicho)

Si se dice sinceramente, un ‘te amo’ puede ser algo especial. No hay nada como escuchar esas 2 palabras, especialmente si tú sientes lo mismo. Pero ¿qué significa si has estado saliendo con alguien por un tiempo, tienen una fuerte conexión, y aún así no se han dicho ‘te amo’? Según los expertos, esto es normal. Algunas personas no saben cómo expresarse verbalmente. Pero no es completamente necesario, si saben prestar atención.

Las expresiones de amor vienen en muchas formas. Y no se limita al lenguaje verbal. Hay personas que expresan su cariño a través de declaraciones públicas, a través del contacto físico, mensajes, correos o incluso escuchando al otro.

Hace el esfuerzo de tocarte durante el día

El contacto físico no sexual es importante para mantener la intimidad. Si tu pareja te toma de la mano, te toca la pierna cuando están sentados o de repente te da un beso en la frente… es porque en verdad tiene sentimientos profundos hacia ti. ¡Checa su lenguaje corporal!

Eres la primer persona con la que quiere compartir sus noticias

Estar en una relación significa ser parte de un equipo. Tus victorias son sus victorias, y tus pérdidas, sus pérdidas. Si tu pareja quiere compartir sus buenas y malas noticias contigo primero, es porque te ve como ‘su persona especial’.

Obviamente hay un vínculo, y sabe que puede contar contigo. La gente quiere compartir sus cosas importantes con las personas importantes de su vida.

Trata de mantener el mayor contacto posible contigo

Aunque no lo creas, algo tan simple con un mensaje de ‘buenos días’ puede decirle mucho a alguien. En cuanto al éxito de una relación, la consistencia es clave. Y si tu pareja no sólo te manda un mensaje de ‘buenos días’, sino que todos los días trata de hacerlo, es porque claramente siente algo intenso por ti.

Recuerda los detalles importantes

Pueden ser fechas que te importen, conversaciones que has tenido con tu familia, la primera canción que escucharon juntos o cada lunar de tu cuerpo. Es más fácil recordar esos detalles cuando son de alguien que te interesa.

Si tu pareja hace esto, quiere decir que está escuchando y te pone suficiente atención. Quiere aprender todo de ti, y eso puede ser importante para ambos. Y quizá no lo hace a drede, pero lo hace porque le importas.

No se pone raro cuando hablas del futuro

Tal vez no lo diga, pero si puede hablar cómodamente contigo sobre el futuro sin ponerse raro, es señal de que te ama. Tal vez haga bromas sobre una pedida de matrimonio, o quiera planear un viaje contigo en 2 años.

Alguien que te ama, empezará a planear cosas a futuro contigo. Y sabrás que es un amor saludable si toma en consideración tus sueños personales y tus ambiciones.