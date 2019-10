Señales de que tu hijo tiene autismo

El trastorno del espectro autista es un trastorno neurológico y del desarrollo que generalmente aparece durante los primeros tres años de vida. Stanford Children's Health señala que “un niño con autismo parece vivir en su propio mundo, mostrando poco interés en otros y una falta de consciencia social”.

Uno de los factores más importantes para que las personas con autismo puedan integrarse de la mejor manera y llevar una vida lo más normal posible es el diagnóstico temprano, de acuerdo con la psicóloga Carmen Ramírez, especialista en autismo.

Los niños con esta condición comienzan a manifestar síntomas al año y medio por lo que es importante estar atentos, la especialista te comenta algunas señales que podrían alertarte.

1. No responden a la comunicación con otros

Los pequeños con esta condición suelen dar señales desde que son bebés. Pueden ser niños que no responden a la interacción con otros. Si al hacerles caras y gestos ellos no ríen o lloran, esto podría ser señal de que algo no está del todo bien.

2. Tienen problemas de comunicación

Expresar cosas que para otros parecen fáciles puede ser todo un reto para ellos, si notas que tu hijo no habla mucho o no obedece a órdenes simples, antes de reprenderlo, consulta un especialista para saber por qué lo hace.

3. Sensibles a los estímulos

Los autistas son personas con hipersensibilidad, es decir, demasiado susceptibles a los estímulos exteriores como el ruido, los colores o la luz. Si tu hijo se cubre los oídos o la cara en ciertos entornos bulliciosos trata de investigar por qué lo hace.

4. Son estructurados y sistemáticos

Cuando algo de su entorno se modifica pueden sufrir altos niveles de estrés y ansiedad ya que ellos se sienten más cómodos con las cosas estructuradas y repetitivas. Esto es debido a que su pensamiento suele ser rígido y poco flexible.

5. Se aíslan

Los niños con autismo suelen aislarse y no les interesa la convivencia con otros niños. Si el pequeño siempre está solo en la hora del recreo, y además presenta los otros síntomas, es importante consultar a un especialista.