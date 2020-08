"Si me contagio es su culpa", detenido en ‘fiesta Covid’ responsabiliza a la policía

Perú.- Un hombre que fue detenido en una ‘fiesta Covid’ responsabiliza a la policía en caso de que se contagie.

Más de 90 personas fueron intervenidas en una discoteca de la zona Praderas de Motocros, en Manchay, Perú, cuando se celebraba una ‘fiesta Covid’ en el establecimiento.

Según información de medios locales, efectivos de la comisaría del sector, acompañados de miembros del Ejército irrumpieron en la discoteca y terminaron con la fiesta en la que se celebrara el aniversario de un grupo musical.

Uno de estos detenidos se identificó como Giancarlo Cruz Neyra y responsabilizó a la policía en caso de contagiarse de coronavirus (Covid-19), el hombre aparentemente se encontraba en estado de ebriedad.

Doy mi cara. Yo Giancarlo Cruz Neyra, soy del Paraíso, en La Molina, bien piola. No me arrepiento porque estoy borracho… Me han quitado mi morral con la mascarilla y todo. Si me muero es por ellos… Me han pateado, si hoy día me enfermo y llego al hospital es por ellos”, expresó mediante una entrevista.