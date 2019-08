Si tu novio hace estas 4 cosas, NO te cases con él

Siempre ha sido muy fácil para mi decirle a mis amigas que, si un hombre no las trata bien, deberían sacarlo de sus vidas. Y me tocó ver cómo una tras otra, tras otra y otra… permanecían en relaciones que ya nos las hacían felices. ¿Por qué hacían eso? ¿Por qué se quedaban con alguien que obviamente NO las respetaba?

Y con el paso de los años… lo entendí, especialmente cuando me convertí en una de ellas al permanecer en una relación que estaba destinada al fracaso. Y como cada una de ellas, di excusa tras excusa de mis decisiones sin saber cuándo era suficiente.

Con el tiempo y el apoyo de amigos, expertos y familiares, he aprendido que hay ciertas cosas que una mujer NUNCA debería tolerar en una relación. Y con ‘nunca’ me refiero a “sacarlo de tu vida si se atreve siquiera a pensarlo.”

Se pone violento, aunque no te pequeñas

Parece obvio, ¿no? Pero no lo es. Muchas mujeres que conozco que han estado en una relación abusiva eran emocional y físicamente fuertes… pero NUNCA en la presencia del enojo y violencia de sus parejas. Yo soy una persona fuerte, y sin embargo, no pude evitar congelarme cuando mi novio me trataba mal.

A eso se le llama abuso, sin importar cómo quieras verlo. Y aunque no te está golpeando, él te asusta. Y ninguna relación saludable puede construirse con miedo porque nunca sabrás hasta qué punto puede llegar a ofenderte.

Te engaña

Muchos dirán que esto es debatible porque hay muchas parejas que pueden sobrellevar una infidelidad. Pero no es el acto del engaño lo que considero imperdonable; sino la falta de respeto, confianza y el riesgo significativo a tu salud (ITS, por ejemplo).

Con todos los riesgos que existen, es inconsiderado y egoísta que se atreva a engañarte. ¿Te gustaría estar con un hombre que prefiere satisfacer tus necesidades, que respetar tu seguridad y confianza?

No te pide ser su novia

Muchas mujeres gastarán MUCHO tiempo en una relación, sin tener el título de novia. Y tengo que decirte la cruda verdad: si has estado saliendo con un hombre más de 9 meses y no ha hecho oficial su relación, es hora de seguir adelante. Deja de darte excusas de porqué no están progresando al siguiente nivel; la realidad es que estás gastando tu tiempo, y éste vale más de lo que crees.

Hoy en día, no deberías conformarte por algo MENOS de lo que mereces sólo porque te gusta este chico. Si sabe lo que vales, no dudará ni tardará en hacerte su novia y presumirte con sus amigos. No lo hará cuando “esté listo.”

Sufre de alguna adicción

Yo entiendo que quieras estar ahí para apoyarlo y sostenerlo cuando ha caído en lo más bajo. Pero ¡cuidado! Si te quedas con un hombre que está luchando con sus demonios (sus adicciones), te vas a decepcionar una y otra y otra vez. Las adicciones pueden ser, desde ligeras, como el cigarro, hasta el alcohol y el sexo.

Cualquiera que sufra de una adicción hará lo que sea (y en serio digo lo que SEA) para conseguir su vicio, incluso podría lastimarte en el camino. Así que, a menos de que no tengas problema en ir en segundo lugar, te recomiendo alejarte.