Si tuviste Covid-19, ¿cuánto debes esperar para vacunarte contra el coronavirus?

Diversas farmacéuticas han desarrollado vacunas contra el coronavirus. Solo algunas han sido aprobadas y ya están siendo aplicadas en distintos países. Después de meses de confinamiento la humanidad podría por fin cerrar este horrible capítulo.

Que cada ciudadano esté vacunado va a tomar tiempo, pues las naciones tienen distintos programas de vacunación. Mientras se logra esto, los contagios seguirán, por lo que es importante saber si, llegado el momento, los pacientes Covid-19 deben vacunarse y cuánto tiempo deben esperar después de haber sido infectados.

Podrías pensar que falta mucho para que te toque ser vacunado, pero la verdad es que si resultaste contagiado recientemente, los días que debes esperar no te sobrarán. Te contamos el tiempo que debe esperar un paciente Covid-19 para vacunarse contra el SARS-CoV-2.

¿Cuánto tiempo debo esperar para vacunarme si me dio Covid-19?

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos indican que si resultaste infectado de Covid-19 y recibiste tratamiento con anticuerpos monoclonales o plasma de convalecencia debes esperar 90 días antes de vacunarte contra el coronavirus. Si no estás seguro de lo que recibiste, preguntale a tu médico sobre el tratamiento que te recetó.

Por su parte, el Dr. Mauricio Rodríguez Álvarez, vocero de la Comisión de la UNAM para el Covid-19, señaló que el tiempo de espera también depende de la gravedad de la enfermedad.

Para él, si el paciente tuvo una infección leve, se recuperó y ya pasaron 7 días, el cuerpo podría estar listo para responder bien a la vacuna. Pero si el coronavirus fue grave, aún tiene fiebre, o aún no han pasado más de 10 a 14 días de haber comenzado con síntomas, no se debería vacunar, hasta después de un par de semanas, porque sería ponerle un gran reto al cuerpo.

Si me dio Covid-19, ¿debo vacunarme?

Sí. El hecho de que te haya dado Covid-19 no te salva de una reinfección, por lo que es indispensable recibir la vacuna. Además, por ser una enfermedad relativamente nueva se desconoce el tiempo exacto de “inmunidad natural”; pueden ser seis meses, pero si te contagias con una cepa nueva, no se garantiza que no haya infección.

¿Puedo recibir otra vacuna al mismo tiempo que la del Covid-19?

Los CDC recomiendan esperar al menos 14 días antes de recibir otra vacuna, entre ellas las de la influenza o herpes. Si te vacunaste primero de alguna de éstas, deberás esperar el mismo tiempo antes de obtener la vacuna contra el coronavirus.

Si llega tu turno de vacunación Covid-19, acabas de recibir otra vacuna y no puedes rechazarla porque es una aplicación controlada, acéptala. Vacúnate y obtén la segunda dosis cuando te lo indiquen.

La OMS advierte que “el mundo está al borde de un fracaso moral catastrófico”

La obtención de las vacuna contra el Covid-19 es un privilegio. Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), advirtió sobre la enorme desigualdad en la distribución de la vacuna, lo cual va a traer graves consecuencias mundiales.

"Debo ser franco: el mundo está al borde de un fracaso moral catastrófico, y el precio de este fracaso se pagará con las vidas y el sustento de los países más pobres", mencionó Tedros.

Para mostrar el amplio grado de desigualdad, dijo que se han distribuido 39 millones de dosis de la vacuna en 49 países con buena economía, en comparación con solo 25 dosis en un país pobre. Lo que significa que si cada humano necesita dos inyecciones, solo 12 personas de esa nación estarán protegidas.

De acuerdo con Adhanom Ghebreyesus, no es justo que gente joven con buena salud esté siendo vacunada solo por vivir en países ricos, mientras que los grupos vulnerables de lugares pobres estén siendo olvidados. "Al final, estas acciones tan solo prolongarán la pandemia, las restricciones necesarias para contenerla y el sufrimiento humano y económico".