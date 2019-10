Siete congresos estatales rehúyen al aborto

Mientras la Marea Verde se extiende por las calles de México para exigir que a las mujeres se les garantice el derecho a decidir sobre sus cuerpos, una oleada de “propuestas celestes” o “provida” ahogan los Congresos locales. Actualmente, los Poderes Legislativos de siete entidades discuten la modificación o no de sus Constituciones para garantizar la vida desde la concepción.

De acuerdo con un recuento realizado por EL UNIVERSAL, todas las propuestas de este tipo se han presentado en 2019, principalmente por los grupos parlamentarios de los partidos Acción Nacional (PAN) y Encuentro Social (PES). Se trata de proyectos de reforma de ley en Aguascalientes, Baja California Sur, Estado de México, Hidalgo, Michoacán, Tlaxcala y Zacatecas.

Adicionalmente, a la fecha hay 20 entidades que garantizan la protección de la vida desde la fecundación, lo cual quiere decir que si se logra la aprobación de todas las actuales “propuestas celestes”, en 84% de los estados habría este tipo de normas constitucionales.

Los estados que actualmente tienen esta garantía constitucional son Baja California, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Jalisco, Morelos y Nayarit.

También Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán.

Según el Secretariado Ejecutivo, de enero a agosto de este año se han abierto 427 carpetas de investigación por aborto como delito. De las 10 entidades donde se concentra el mayor número de estos reportes, en nueve se garantiza la vida desde la concepción o se promueve la aprobación de ello.

No son obstáculo. Sin embargo, aunque en apariencia hay quienes consideran que modificar las Constituciones locales para garantizar la vida desde la concepción significa frenar la despenalización del aborto en los estados, la realidad es que jurídicamente no tienen ese impacto. La lucha por los derechos de las mujeres no termina ahí.

“Estas iniciativas realmente no tienen dicho efecto jurídico. Esto es algo que ya ha sido aclarado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y también por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que han dicho ambas es que la vida desde la concepción no significa no despenalizar el aborto (...) En México la ley que premia es la que garantiza más derechos”, señala Isabel Fulda, coordinadora de investigación del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE).

De acuerdo con la especialista, el planteamiento de “propuestas provida” lleva un efecto discursivo y político, que tiene como fin “promover cierta visión del mundo que es contraria a los derechos humanos, pero ya materialmente no tienen ningún efecto”.

Para ejemplo, cita el caso de Oaxaca, donde el pasado 25 de septiembre se aprobó la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación, con una modificación al Código Penal del estado.

“En Oaxaca se aprobó la despenalización, pero su Constitución protege la vida desde la concepción, por ello, diferentes grupos han promovido que estas dos cosas no son compatibles, pero no es así (...) La vida se puede proteger desde la fecundación, por ejemplo, en embarazos deseados, a través de la atención obstétrica y servicios de salud. Al mismo tiempo que esto se garantiza, también una mujer puede decidir interrumpir su embarazo”, dice.

Hace unos meses, tras aprobar el derecho a la vida desde la concepción en Nuevo León, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte, ya que con esa modificación a la ley se violentan los derechos humanos universales, la Carta Magna y las convenciones internacionales para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.