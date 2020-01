Sirven café en una mitad de bolillo y se viraliza en redes sociales

Hay un par de alimentos que son básicos para los chilangos: el café y los bolillos. El primero lo solemos tomar por las mañanas para despertar, así como también por la tarde, después de la comida y hasta en la noche para merendar e irnos contentos a la cama. En el caso del bolillo, este es el pan salado más popular y más pedido de todos, literalmente se usa para todo, a quién no le gusta una buena torta de tamal o de chilaquiles; o quién no se ha preparado en alguna ocasión un rico bolillo con mantequilla y azúcar; ¡incluso lo usamos para curarnos de susto!

Pues, bien, un usuario de la plataforma Tik Tok de nombre @austin.catess, ha decidido mezclar ambas cosas y llevarlas al siguiente nivel. Así lo demostró en un video en el que se observa un café latte (con todo y arte encima) servido dentro de una mitad de bolillo, definitivamente una manera bastante curiosa de servir esta bebida y de unir estos elementos.

Aunque el video es nativo de Tik Tok, ya se ha viralizado en varias redes sociales como Facebook o Twitter y se ha compartido miles de veces.

¿Qué opinas? Te animarías a probar el café de esta manera, aunque sea solo para subirte al tren del momento.

Esta no es la primera vez que vemos café servido en algo que no sea una taza, por ejemplo, hace un par de años en una cafetería de Australia sirvieron café en una cáscara de aguacate, una creación llamada avolatte que se viralizó y llegó a ser replicada en cafeterías de Londres, Taiwán u Holanda. Inclusive, ya no solo se servía el avolatte sino que este evolucionó a avochocolate o avocappuccino.