“Solamente somos migrantes en busca de un futuro mejor”

Reynosa.— Cientos de migrantes cubanos llegaron ayer a la mitad del cruce del puente Reynosa-Hidalgo en una marcha para agradecer a ambos países por resguardarlos.

Los cubanos, quienes se encuentran albergados en Reynosa hasta que Estados Unidos defina su situación migratoria, llevaban banderas y flores blancas.

La manifestación estuvo vigilada en todo momento; desde temprano, el puente internacional fue cerrado en tanto que helicópteros de la Policía Federal y de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos realizaban rondines.

“Muchos tienen un mensaje erróneo de la migración cubana, pero no somos como nos pintan: nosotros no violamos fronteras, no atacamos al pueblo de México, no destruimos parques, no rompemos cercas, no tiramos piedras. Nosotros sólo somos migrantes pacíficos en busca de un futuro mejor”, expresaron en referencia a lo ocurrido en la frontera sur de México.