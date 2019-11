Sopas de letras para el Alzheimer: el joven que “adoptó” a una abuelita

“Siempre lo he dicho: le tengo pavor al Alzheimer y aquí está la razón del porqué”, así comienza el mensaje que un joven publicó en su cuenta de Facebook y que se hizo viral en redes sociales al contar su experiencia con una mujer adulta mayor que padecía esta enfermedad.

En el mensaje explica que a raíz de una mudanza se reencontró con un bello recuerdo que había dejado un tanto atrás: una mujer adulta mayor que tenía Alzheimer y a la que él, en su adolescencia, visitó cada semana por un año y a quien le obsequiaba revistas de sopas de letras.

Francisco Díaz Sauceda tenía alrededor de 13 años cuando, como cualquier niño de su edad, se juntaba con sus amigos de la cuadra a jugar al salir de la escuela en Monterrey, Nuevo León; cuenta que tenía como vecinos a dos adultos de la tercera edad, uno de ellos era Lupita, que tiempo después enviudó.

“La señora padecía Alzheimer, cuando enviudó, pues se quedó sola, tenía una hija que vivía fuera del país, y yo la veía que luego se quedaba mucho tiempo afuera de su casa o que a veces olvidaba dónde había dejado sus llaves y eso me preocupada”, comenta Francisco Díaz.

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la enfermedad de Alzheimer es la forma más común de demencia. Se calcula que representa entre un 60% y un 70% de los casos.

A Francisco le preocupaba que Lupita se olvidaba de comer, y que eso se notaba en su aspecto, ya que en ocasiones no se cambiaba de ropa u olvidaba bañarse; es por eso que decidió visitarla dos veces por semana, después de clases, y a llevarle pan dulce pues “a ella le encantaba”. Algunos síntomas del Alzheimer son la pérdida de la memoria, dificultad para realizar tareas familiares, desorientación en tiempo y espacio (olvida fechas y lugares), pérdida de la iniciativa (no se levanta, no come, no hace la comida, no se viste), entre otros.

La dinámica entre ambos es uno de los recuerdos más bonitos que tiene el ahora joven de 26 años quien a 13 años de haber conocido a la mujer, recuerda claramente que ella vestía con colores vivos, “de rosa o turquesa; ella siempre estaba muy sonriente, pero también muy distraída, siempre miraba al cielo con sus ojos café claro”.

Al adolescente se le ocurrió que sería bueno para Lupita llevarle revistas de sopa de letras para que mantuviera su mente activa y así comenzó a llevarle una por semana, a lo que él asegura, fue un éxito puesto que las terminaba rápido.

“En una de las revistas que le llevé le empecé a poner recordatorios; cosas como su nombre, que comiera, que cerrara la puerta de su casa antes de irse a dormir; es que la dejaba totalmente abierta en las noches. También le puse una foto mía para que no se olvidara de mí”, relata.

Las visitas duraron alrededor de un año. Un día llegó su hija y decidió llevarla a una casa de reposo y el niño fue a despedirse, al encontrarse con la hija de Lupita, esta cuestionó a su madre ¿quién es él, mamá?, a lo que ella respondió: “es un niño que me trae sopas de letras porque me quiere mucho”, y estas fueron las últimas palabras que Francisco escuchó de la mujer.

La hija decidió dejarle como recuerdo una de las revistas que el adolescente le había obsequiado, misma que Francisco encontró 13 años después al realizar una mudanza y cuya fotografía compartió en redes sociales junto con su historia.

Luego de seis meses de su partida, la hija de Lupita se comunicó con él para informarle que su madre había fallecido y “sí, a partir de eso le tengo pavor a envejecer con alzheimer y que nadie esté ahí para mí cuando se me olvide hasta quién soy yo mismo…”, expresa el joven que hasta la fecha dice estar satisfecho y feliz con lo que pudo hacer siendo un adolescente.

El Alzheimer es una enfermedad que afecta las células del cerebro (neuronas), provocando que se degeneren y mueran. Quienes la padecen presentan un deterioro progresivo en la capacidad para procesar el pensamiento (Memoria, orientación, lenguaje, aprendizaje, cálculo, etc).

En México alrededor de 800 mil personas padecen Alzheimer, una enfermedad neurodegenerativa incurable que en los próximos años podrían aumentar en nuestro país debido al envejecimiento de la población.