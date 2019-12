“Soy Papá Noel”: un ‘hacker’ acosa a una niña de ocho años desde una cámara de seguridad de su habitación

El largo historial de pirateo de todo tipo de gadgets conectados a la Red se ha sumado un nuevo capítulo en Estados Unidos. Un matrimonio de Misisipi ha denunciado que un extraño hackeó el pasado día 4 un sistema de vigilancia doméstico instalado en la habitación de sus hijas y acosó a una de ellas, de ocho años.

Alysa acudió a la habitación al escuchar música y sonidos que procedían de la estancia, pero la encontró vacía, según recoge el diario The Washington Post. En ese momento, la sintonía se interrumpió y la pequeña escuchó la voz de un extraño a través del altavoz del dispositivo.

No tengo palabras para expresar lo mal que nos sentimos mi hija y yo", ha declarado la madre de la niña, Ashley LeMay, al rotativo estadounidense. "Hice lo contrario a instalar una medida de seguridad adicional; puse en riesgo [a mis hijas] y ahora no puedo hacer nada para tranquilizarlas. No puedo decirles que sé quién es esa persona. Y tampoco que no vaya a aparecer en nuestra casa en mitad de la noche", ha añadido.