"Suerte papi", niña dibuja CV a su papá para ayudarlo a conseguir trabajo

Argentina.- Una pequeña de nueve años ha conmovido a los internautas después de que se compartiera en redes sociales el Curriculum Vitae que le hizo a su papá.

Gustavo Díaz reside en la provincia de Gregorio de Laferrere, en Buenos Aires, Argentina, y al igual que su esposa, perdió su empleo debido a la pandemia por Covid-19, lo que ha hecho que recurran a otras fórmulas para encontrar un ingreso para el hogar.

Salía todas las mañanas a caminar por el barrio de Gregorio de Laferrere a tocar timbre para ofrecer mis servicios. Pero como mucha de esa gente no me conocía, le daba miedo y ni siquiera me atendía. Me pasó de estar todo el día buscando trabajo y no poder traer ni un peso para darle de comer a mis hijas”, comentó Gustavo Díaz al medio local Infoabe.