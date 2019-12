Surge ‘La Furia Negra’, un nuevo grupo armado que asegura combatir a narcotraficantes

La violencia que se vive en México provocó el surgimiento de un nuevo grupo armado que se hace llamar ‘La Furia Negra’ que va contra los cárteles de droga, en el estado de Tamaulipas.

En redes sociales se han difundido videos en lo que aparecen supuestos integrantes de los también apodados ‘Fabricantes de Viudas’, en los que parecen vigilar las calles de la región.

En las imágenes se observa que los sujetos, vestidos con uniforme militar, viajan a bordo de una camioneta con armas largas, mientras realizan ‘patrullaje’ en algunas zonas.

Mientras sigo vivo, combato al enemigo, como lo he demostrado. Sinaloa y Guerrero, Tijuana y Michoacán, Durango y Nuevo Laredo. Siempre ando bien equipado y no me rajo para el combate”.