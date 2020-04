Surge 'Lady Casas': Rompe cuarentena y explota contra paramédico que le impidió el paso

En medio de las medidas restrictivas de aislamiento por la pandemia de coronavirus que ya registra 273 decesos en México y más de cuatro mil casos confirmados, surgió una nueva lady a la que usuarios de Twitter apodan “Lady Casas”, debido a que esperaba llevar a cabo con normalidad sus actividades recreativas por el “Sábado de Gloria”.

Esta celebración en su desarrollo habitual suele ser una día en el que millones de personas acuden a centros vacacionales para disfrutar de los mares y océanos o en su defecto a balnearios, sin embargo al ser catalogados como lugares en los que se congregan más de cien personas, bajo este contexto y para este año esas prácticas quedaron canceladas.

El caso se dio a conocer a través de un video que compartió el periodista tapatío Ramiro Escoto en la plataforma, en él se escucha a un paramédico prohibirle el paso al malecón a la mujer mientras le decía “Estas son actividades recreativas que no están permitidas ahorita, por favor señora”.

Por lo que la mujer responde, “No es recreativa, con una canción, ¿cómo crees que yo me voy a arriesgar a ir al malecón a ir a lugares concurridos” y el paramédico puntualiza que ya se está arriesgando y a todos los que estaban ahí al no obedecer e inmediatamente la señora arremete en su contra diciendo “Ya porque tú no tienes otra pu** casa aparte de donde duermes crees que todo mundo somos igual. Qué mam***”.

De ahí el apodo con el que los internautas comenzaron a identificarla para señalar la imprudencia de su actuar, “Caray, las autoridades viales de Chapala son de los más tranquilos y ésta (señora), lejos de comprender las funciones de su puesto, remata con clasismo e ignorancia: ¿acaso el tener muchas casas es sinónimo de una mejor educación? Pobre mediocridad”.

A la discusión se sumó el conductor de espectáculos y economista de Ventaneando, Pedro Sola, quien sugirió que apalearan a la mujer, “Merece quela apaleen. Mujer majadera y prepotente. Así le ha de ir”, por lo que en su defensa salió otro usuario que cuestionó el actuar de Sola, “¿Es neta que estás pidiendo que golpeen a una mujer?”.

El filtro sanitario en las salidas de la Zona Metropolitana de Guadalajara fue implementado el 3 de abril con el fin de evitar el contagio por Covid-19, hasta el momento se encuentran al frente de él la Secretaría de Salud, Protección Civil y la Secretaría de Seguridad.