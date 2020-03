Surge “Lady me manoseó”: Mujer deja solos a sus hijos afuera de Oxxo, la graban y explota

Luego de que una mujer dejara abandonados a sus hijos afuera de una sucursal de la cadena "OXXO" en Durango, los testigos que se encontraban en el lugar decidieron enfrentarla cuestionando su acto.

Fue un hombre quien decidió grabarla mientras le decía, "¿por qué los dejó ahí?", a lo que la mujer respondió, "por lo mismo que te voy a hacer a ti pendejo".

#LadyManoseada es tendencia porque esta mujer “castigó” a sus hijos dejándolos solos unos minutos en el OXXO. Después volvió en su camioneta por ellos y ocurrió esto. Al final dijo que el que grababa la había manoseado. Dude, neta da miedo el video. pic.twitter.com/nkPvKW7l8b — ¿Por qué es Tendencia? (@porkestendencia) March 12, 2020

En el video la señora se baja de la camioneta y comienza a caminar persiguiendo al sujeto mientras lo insulta, "Te voy a agarrar de los huevos", posteriormente regresa a la tienda por sus hijos y los vuelve a dejar solos para ir detrás del hombre con una actitud retadora, "Ay, así, ¡corre más!" y el hombre le contesta "No te tengo miedo, pero no te puedo tocar".

La mujer sigue amenazándolo y caminando frente a él mientras le señala "Ahora yo te voy a cuidar a ti", "Qué gallina eres, ¿ahora hasta dónde vas a ir?", "Qué vas a hacer, lo vas a subir a Facebook después?", "Imagínate si ahorita corres, ¿qué va a ser de ti después?".

ACUSA AL TESTIGO DE TOCARLA

En segundos posteriores, se encontraron con una mujer que no sale a cuadro, así que la madre de familia aprovecha para decir "Oye, es que me manoseó", por lo que la transeúnte pregunta, "¿Es en serio?", y el hombre niega el hecho; una cuarta voz de hombre se escucha gritando al fondo "Qué marrano eres güey". "No tienes idea pendejito, corre, corre", finaliza la mujer.

Los niños tienen alrededor de tres y seis años respectivamente, por lo que el DIF Municipal de Durango respondió a la demanda de los internautas en Twitter e informó que la Subdirección Jurídica ya tiene conocimiento del caso y se le dará seguimiento a través de la Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.