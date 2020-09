Suspenden a profesora universitaria por hacerse pasar por afrocaribeña

Estados Unidos.- Jessica A. Krug, de 38 años, llevaba décadas presentándose como una afrocaribeña. Contaba que había crecido en el Bronx neoyorquino, que sus padres eran drogadictos y que su hermano era una de las tantas víctimas de la brutalidad policial. Esta profesora de Historia Latinoamericana y Africana de la Universidad George Washington, basada en la capital estadounidense, confesó en el blog Medium, en un texto titulado 'La verdad y la violencia contra los negros de mis mentiras', que no es quien tanto tiempo ha dicho ser.

En la adolescencia, se inventó que era negra y su lugar de origen lo cambió varias veces. No creció en Nueva York. Su infancia fue la de una niña blanca judía en los suburbios de Kansas City, en la América profunda. A los que la conocen les pidió perdón, asegurando que no fueron “ingenuos": "Fui audaz con mis engaños”. La suya ha sido casi toda una vida adulta basada en el “suelo tóxico del napalm de las mentiras”, dice al comienzo de su escrito.

La profesora, que fue suspendida de su empleo nada más conocerse la confesión, dimitió de su puesto en dicha universidad. El departamento de Historia, en el que trabajaba desde 2012, ya había reclamado su despido la semana pasada.

Krug atribuye en su texto su conducta “antiética”, “antinegra” y “colonial” a problemas de salud mental. Los profesionales que la están ayudando “tan tarde” le han dicho, según comenta en el mismo blog, que la apropiación de falsas identidades es una respuesta a los traumas que marcaron su niñez. Pero defiende que no quiere justificarse y que debe ser cancelada.

Las comunidades negras no tienen la obligación de albergar los desechos de las sociedades no negras. He hecho esto. Sé que está mal y lo he hecho de todos modos”, escribió.