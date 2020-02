¿Te acuerdas de 'Obedece a la Morsa'? Estos son los primeros videos virales de Youtube

Si ya te cansó ver corazones por todos lados, no te preocupes por que este viernes 14 de febrero, no solo se celebra el Día de San Valentín, también estamos de manteles largos por el Aniversario de Youtube.

Y es que el Internet es una herramienta que ha venido a facilitarnos la vida en muchos sentidos, poniendo a nuestro alcance un sin fin de contenidos que viajan al rededor del mundo, pero solo los más afortunados han trascendido y se han vuelto virales.

Por ser un país lleno de ocurrencias, era de esperarse que algunos creativos comenzaran a tomar las herramientas que la era digital nos comenzó a proporcionar y ante la llegada de Youtube, varios fueron los videos que lograron quedarse en nuestra memoria.

Tras 15 años de su aparición, te presentamos los primeros videos que se hicieron inmortalizaron, en Youtube.

STAR WARS KID

Cuando este video vio la luz, probablemente un número muy reducido de personas tenían el privilegio de tener Internet, ya que corría el año 2005.

Un joven decidió grabarse imitando los movimientos de uno de los villanos de Star Wars, Darth Maul, pero el material no fue subido por él. Algunos de sus compañeros de escuela encontraron el video y lo subieron a Internet.

Luego de viralizarse, el joven sufrió acoso escolar y tuvo que ser cambiado de instituto, además la familia demandó a los responsables.

LOS LIP SYNC DE BACK DORM BOYS

En el 2005 en China, dos jóvenes estudiantes de arte grabaron desde una habitación un video en el que aparecían moviendo los labios al ritmo de la canción “I Want it That Way”, de los Back Streer Boys.

Más tarde el duo confesó que tomó la idea de otros jovenes que estaban subiendo el mismo estilo de videos, pero todos eran sumamente cortos, por lo que ellos decidieron hacerlo con una canción entera.

Cuando la grabación se coló en Internet, la aceptación del público fue aplastante y antes de que se dieran cuenta, ya estaban siendo vistos en todo el mundo.