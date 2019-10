Tener una pareja que ronca ¡Es malo para tu salud!

Como la mayoría de las parejas saben, no hay NADA peor que no dormir en toda la noche por los ronquidos de alguien más.

Y resulta que tener una pareja que ronca no sólo es molesto, sino que la ciencia ha demostrado que también podría ser malo para tu salud.

Un estudio realizado por un grupo de científicos del Colegio Imperial de Londres analizó el efecto que el ruido tiene en el sueño y reveló que un compañero que ronca puede elevar la presión arterial de la otra persona.

Monitoreando a 140 voluntarios que vivían en hogares cerca de Heathrow y otros 3 aeropuertos europeos, el estudio descubrió que los ronquidos tienen el mismo impacto en la presión arterial de una persona, que el ruido de un avión que vuela bajo o un camión que retrocede en la calle.

De hecho, el tipo de sonido o su origen no son importantes; lo que en verdad importa es el volumen.

En otras palabras; cuanto más fuerte sea el ruido, mayor será el aumento de la presión arterial en 0.66 mm Hg por cada aumento de 5 decibelios, según The Independent.

Así que los ronquidos aumentan la presión arterial y, por ende, incrementan el riesgo de padecer hipertensión para quienes los oyen. ¡Y no sólo eso! La presión alta es un factor de riesgo para enfermedades cardíacas, demencia, infartos y enfermedades renales.

¡Y es malo para la relación!

El simple hecho de que tu pareja no te deje dormir por sus ronquidos puede provocar problemas graves en la relación. Y si no se puede hacer nada al respecto, o quien ronca no QUIERE hacer nada al respecto, obviamente los problemas se irán haciendo más grandes con el tiempo.

De hecho, los problemas para dormir podrían provocar una separación permanente o, en su defecto, optar por dormir en habitaciones separadas.

Estos conflictos, por tener un impacto negativo en tu relación, también provocarán efectos secundarios en tu cuerpo, como estrés, ansiedad, o incluso problemas gastrointestinales. Y si las peleas son constantes, tu sistema inmune también podría verse afectado.

Cómo se ve afectado tu cuerpo

Mala calidad de sueño

Cambios de humor e irritabilidad

Mala concentración y pérdida de memoria

Depresión, ansiedad y estrés

Hipertensión

Problemas renales y cardiovasculares

Defensas débiles

Obesidad

Demencia

Infartos y accidentes cerebrovasculares

Si tu pareja ronca demasiado y a ti te preocupa tu salud, hay un estudio que dice que una planta de piña puede ser la solución. Y, de hecho, esta teoría está respaldada por la NASA.

Según sus estudios, las plantas de piña producen oxígeno y mejoran la calidad de aire durante la noche, lo cual puede prevenir los ronquidos. Y si has intentado varios cosas y no funcionan… ¿por qué no probar esto?