Tiburones se adueñan de playas de Cancún

Cancún, Quintana Roo.- Como nunca, las playas de Cancún, Quintana Roo, lucen vacías debido a la cuarentena, situación que están aprovechando los tiburones que siguen llegando hasta las playas de esa ciudad donde disfrutan recorriendo el mar muy cerca de los arenales.

El último fue captado nadando muy cerca de los arenales por turistas nacionales y extranjeros.

Se puede observar claramente la aleta dorsal del tiburón partiendo el agua mientras disfruta nadando muy cerca de una playa de Cancún mientras es captado por hombres a bordo de una lancha, quienes en todo momento manifiestan su sorpresa al tiempo que describen la situación, además de desvivirse en halagos para este imponente depredador del mar.

Los testigos refieren de manera irónica no conocer al tiburón y en un acto para muchos imprudentes acercan su lancha hasta quedar justo a un costado del escualo, mismo que se queda inmóvil por unos cuentos segundos, para después seguir nadando.

Mira acércate, acércate, mira no lo conozco, para mí que es un tiburón foráneo, porque la verdad no lo identifico pero al menos se ve bien contento disfrutando del mar, al menos y lo bueno es que nadie está en peligro ahorita por que no está la gente en las playas, pero ya van varios tiburones que llegan bien cerca de las playas”, refiere uno de los tripulantes de la lancha.