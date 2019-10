Tipos de relaciones tóxicas

Las relaciones humanas son complejas; sin embargo siempre tenemos que estar mentalizadas para tener una buena persona a nuestro lado, esto nos ayudará a ser mejores seres humanos y alcanzar nuestras metas. Es por eso que debes decirle adiós a cualquier persona que te haga sentir infeliz. Por lo que aquí te dejamos un listado de gente que podría no ser grata en tu vida.

1- “Si te vas me muero”. Esta frase es súper trillada en una relación tóxica, el que te digan que no pueden vivir sin ti no es un halago, al contrario es muy complicado estar con una persona que no te deja crecer.

2- La relación 90%- 10% Una pareja es estar con alguien que jale parejo contigo, por lo que si es desproporcionada no tiene caso seguir ahí. Hazte un favor y aléjate de esa persona, porque sino lo haces pronto nunca encontrarás estabilidad.

3-La relación con mochila emocional. En caso de que no seas enfermera, nana o psicóloga, no te aferres a alguien que no termina de finiquitar su relación pasada. Este tipo de relaciones dañan a las personas que nada tienen que ver con la pareja inicio.

4- La relación Vengo y voy. También se le conoce como amigos con derechos, si estás en una de ella debes de ser muy madura emocionalmente, pues sino podrías sumergirte en una grave depresión.

5- Relación reproches- celos. Es muy desgastante estar en una de ellas, pues generalmente juegan el te hago, me haces, te la vuelvo hacer. Quizá es la relación más toxicas de todas, pues nunca están contentos con la persona que tienen al lado y sólo buscan lastimarla.