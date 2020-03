Tips para evitar que tu hijo sufra ansiedad y se olvide un rato del coronavirus

La suspensión de clases para evitar la propagación del coronavirus es una medida sanitaria de aislamiento que puede ser problemática cuando tienes niños y adolescentes muy activos en casa.

No salir a la calle y no mantener comunicación directa con el mundo exterior puede ocasionar en ellos ansiedad y estrés al no estar acostumbrados al encierro. Te presentamos cinco tips que te pueden ayudar a sobrellevar la pandemia con tus hijos y sacar todo el provecho del tiempo que estarán en el hogar.

1. MANTÉN UNA RUTINA DE ACTIVIDADES DIARIA

Si bien vas a estar en casa, no hay que confundir: no son vacaciones y necesitas reprogramar tu cerebro para cambiar la relación casa-descanso a la que estás acostumbrado. Uno de los grandes errores de no tener una rutina o un listado de pendientes diario es que el tiempo pasa frente a la televisión y llegará el momento en que te canses del encierro y quieras salir, pero en esta contingencia esa no es una opción.

Elabora junto con tus hijos una lista de pendientes y actividades. Por ejemplo, por la mañana puedes dedicar dos horas a hacer la tarea que los profesores manden de la escuela, una hora a leer un libro y una hora para ejercitarse en casa. Lo importante no es estar ocupado sino sentirte ocupado, así que si los maestros no mandan tarea para hacer en casa, invéntala tú.

2. ACONDICIONA PARA ELLOS UN LUGAR ESPECÍFICO PARA QUE ESTUDIEN

El secreto para que tus hijos tengan siempre las mejores calificaciones y aprovechen la escuela, es darles el espacio necesario y libre de distracciones, en donde puedan estudiar.

Los psicólogos afirman que en tanto exista en casa un lugar especial para hacer las tareas, que sea cómodo y en donde tengan a la mano sus útiles escolares sin tener que levantarse por ellos, el cerebro se condiciona para recibir la información, promoviendo la concentración al momento de estudiar.

Puedes aprovechar estos días en casa para encontrar en tu hogar un sitio permanente, bien iluminado, con una silla y una mesa, que a la larga les ayudará mucho en la escuela.

3. OTORGA HORAS PARA SOCIALIZAR PERO CON RESTRICCIÓN

La tecnología, las redes sociales y el internet son nuestros mejores aliados en este aislamiento pero también pueden ser nuestros peores enemigos si no logramos un equilibrio. Uno de los errores que los padres cometen mucho con los adolescentes es permitirlo todo, en este caso que la socialización por medio de Facebook, WhatsApp, Tik Tok y otras plataformas se convierta en algo permanente durante el día.

Estudios han demostrado que cuando la socialización directa (de persona a persona) es baja, las capacidades sociolingüísticas y de empatía disminuyen drásticamente, afectando a los jóvenes en su capacidad de relacionarse con sus pares.

En aislamiento es vital que los chicos se comuniquen con sus amigos por medio de redes sociales para evitar que se depriman o se sientan ansiosos y por eso se debe ser flexible con la tecnología y permitirla, pero también hay que destinar un tiempo considerable a la dinámica familiar porque la relación de persona a persona también es importante.

Si tienes en casa un joven que las 24 horas del día está prendido al celular debes establecer una negociación con él para que dedique horas específicas para hablar con amigos y compañeros, pero también para pasar tiempo con su familia.

4. ASÍGNALE UNA TAREA ESPECÍFICA A TUS HIJOS

Sentir que dentro de nuestra familia todos tenemos un rol que nadie puede suplir es la llave para la convivencia familiar, y más en tiempos de aislamiento. Cuando un joven se siente valorado e identificado dentro de su dinámica familiar logra elevar su autoestima y se favorece con esto su capacidad de relacionarse con el mundo, claro cuando podamos salir a él.

Mientras, basta con observar qué le llama la atención a tu hijo o en dónde están sus mejores capacidades.

Por ejemplo, si tu hijo tiene una red amplia de amigos con los que se comunica por medio de redes sociales, si tiene Facebook y le gusta mucho entrar a esta plataforma, pídele que a diario recabe información y busque noticias sobre la pandemia del coronavirus, sobre cómo la viven otras personas, sobre las medidas que el gobierno da a conocer.

Dale tiempo para que recabe esta información y cuando termine dile que él será el encargado para darle a la familia un reporte completo de esta información. Sabemos que para obtener estos datos basta con prender la televisión, pero se trata de procurar que tu hijo sienta que lo que él sabe o aporta es importante dentro de su familia.

5. MANTEN TU RUTINA DE BAÑO Y DESCANSO

Es fácil que estos días en casa tu cuerpo los confunda con descanso. Es natural que si estás en pijama y sin bañar todo el día, sientas relajación y flojera porque previamente has relacionado esto con las vacaciones.

Pero en esta contingencia debes evitar eso. Mantén tus horarios y rutinas de higiene, comida y sueño –y los de tus hijos– con normalidad para elevar la productividad y facilitar la adaptación del regreso a las actividades normales.