“Todos conocemos a un macho”: Herlanlly, la tiktoker que muestra el machismo en México

“Tomás” es un hombre mexicano que se ha separado de su pareja. No quiere pagar la pensión de sus dos hijos y frecuentemente se refiere a la madre de ellos como “pinche vieja”. Debe dinero a un banco, pero evade a sus cobradores para irse de parranda con sus amigos. Adicionalmente, dice que la homosexualidad es una enfermedad que “se pega” y que por eso ya no se junta con los “raritos”. Se trata de un personaje de ficción que se desarrolla en TikTok, pero recoge las agresiones que viven cotidianamente más de la mitad de las mujeres en México.

“Apenas es la una de la tarde, hoy sí me levanté temprano y nadie puede decir lo contrario”, dice en uno de sus videos el personaje creado por la tiktoker Herlanlly Rodríguez Gutiérrez. Con esta serie de publicaciones, la psicóloga y emprendedora de 23 años ha ganado más de 178.000 seguidores en esta plataforma y su contenido ha sido retomado en Twitter y Facebook con millones de vistas.

“Todos conocemos a un macho en México”, cuenta Herlanlly Rodríguez a Verne, vía telefónica. “Tomás es el típico homofóbico, machista, clasista y gordofóbico”, indica. “Me da mucho gusto poder hacer una parodia que al mismo tiempo que da risa, crea conciencia de lo ridículo que se ven los hombres que se expresan así”, dice.

En estos videos, Tomás critica a todos: a su madre porque no le hace de desayunar “y ya no hay mujeres como antes”, a sus hijos porque “son unos pinches monstruos”, a su expareja porque “anda pidiendo la pensión y quiere andar de culera” y también a los “pendejos que no lo dejan entrar”, cuando se va a comprar una chela (cerveza) a la tienda sin usar cubrebocas. “Tomás es un personaje que construí escuchando las opiniones de muchos hombres a lo largo de mi vida”, dice Rodríguez. “Cuando los pones así, te das cuenta de lo interiorizados que tenemos ese tipo de comentarios”, comenta.

Aunque Rodríguez se define a sí misma como feminista, cree que sus videos no están encaminados a seguir este movimiento. “Me identifico con el feminismo, pero mis videos no son para hablar de eso, sino para demostrar las conductas de la masculinidad tóxica”, comenta. Por ello, el video que dedica al aborto, Tomás el incrédulo, como también le llama, se alegra de que no lo hayan despenalizarlo en Veracruz, para después quejarse de “lo caro que le sale tener hijos”.

Su reciente popularidad le ha valido innumerables críticas, e incluso su cuenta de Twitter fue suplantada el fin de semana. “Recibo de todo tipo de críticas, sobre todo los que se quieren burlar de mi físico, pero yo solo puedo responderles con sátira”, dice.

@herlyrg Y luego si panza ecológica de esos weyes que les tapa el pajarito JAJAJAJAJAJAJAJA ##tomaselincredulo ♬ sonido original - herlyrg

Además de la paternidad irresponsable y el machismo, la creencia de bulos sobre la covid-19 son algunos de los temas más populares en los videos de Rodríguez. “Todos conocemos a alguien que se cree las noticias falsas que leen en Internet”, dice. Es por eso que usa un filtro que distorsiona sus rasgos y ralentiza su voz para hacer aún más evidente la crítica.

La carrera de Herlanlly Rodríguez en redes sociales no inició en TikTok. En su canal de YouTube se encuentran varias interpretaciones suyas como cantante, una etapa que ha dejado en pausa para explorar la comedia en TikTok. “Por ahora solo me enfocaré en hacer comedia en TikTok”, comenta. “No me imagino haciendo standup”, confiesa cuando se le pregunta sobre su futuro. Aunque sabe que la rutina de Tomás todavía tiene mucho futuro, porque las conductas machistas se siguen renovando.