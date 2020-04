Transmiten espeluznante VIDEO por Canal 5 en la madrugada y desciframos el mensaje

Canal 5 apareció entre los Trending Topic de Twitter que inauguraron el 1 de abril de 2020 y no, no fue porque anunciaron un maratón de Harry Potter para matar el tiempo durante esta cuarentena, sino porque a las tres de la mañana el canal de entretenimiento subió a su cuenta de Twitter un inusual video en el que un hombre pronuncia en bucle “Time for a lunch, munch” mientras un acercamiento a su rostro va desfigurando cada vez más su cara.

El video consta de trece segundos y a pesar de que ya fue bajado de la cuenta oficial de Canal 5, una cuenta de Twitter que se dedica a explicar por qué algunos sucesos son tendencia, lo replicó y hasta el momento lleva más de 111 mil reproducciones. Definitivamente lo más perturbador del video es el filtro que le aplicaron, pues entre sombras y trazos verdes y rojizos sacaron de contexto al video original para sumirlo en uno bastante sombrío.

Canal 5 (@MiCanal5) es tendencia por haber subido este video súper creepy a su Twitter sin razón alguna aparente. pic.twitter.com/A0wpWdYTHi — ¿Por qué es Tendencia? (@porkestendencia) April 1, 2020

Mientras tanto, un usuario se dedicó a buscar el origen del video editado y lo posteó mientras señalaba, “Es un ***** poema de niños con un filtro culero. A que le tienen miedo, *****?”. Y en efecto, el video pertenece al canal de YouTube “Kid’s Poems and Stories With Michael Rosen”, en el que el personaje principal es un hombre que recita poemas en inglés para niños.

Por lo que la traducción de lo que dice en bucle significa “Es hora del desayuno, cruje, cruje, es hora de crujir, muerde, muerde”, definitivamente no tiene nada qué ver con algún escenario de terror o sombrío, pero los filtros que le aplicó la producción de Canal 5 parecen suponer que es un mensaje satánico.

Vi lo de canal 5, y me puse a investigar. Según varias personas la pagina ha posteado por más de 1 mes varios videos de ese tipo alrededor de 3am y los borran como a las 7am. Hubo una madrugada en la que publicaron un video que hacía referencia a una tal (1/3) — Dog vinci (@DogVinci) April 1, 2020

Por otro lado, hay quien asegura que no es la primera vez que dicho canal sube contenidos extraños alrededor de las tres de la madrugada y posteriormente los baja a las siete de la mañana. Relatan que en una ocasión uno de los clips hacía referencia a Selena Delgado, una mujer que por la época en que se publicó el video, se encontraba desaparecida.