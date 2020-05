Tras escasez de cerveza, mueren nueve personas por tomar alcohol adulterado

La escasez de cerveza, provocó que por lo menos nueve personas fallecieran luego de haber ingerido alcohol adulterado, cuando se encontraban conviviendo en una tienda de la comunidad de Telixtac, en el municipio de Axochiapan.

Desde la tarde del sábado 9 de mayo, decenas de personas acudieron como de costumbre a una cantina que se ubica en el Centro de la misma comunidad.

Ahí, permanecieron ingiriendo cervezas, pero más tarde llegó un sujeto, quien les ofreció una bebida alcohólica, de la cual varios de las personas que se encontraban en el lugar comenzaron a ingerir y posteriormente comenzaron a irse a sus casas para descansar.

El domingo por la mañana, cuando algunas de las personas que estuvieron en la cantina despertaron, se percataron que habían perdido el sentido de la vista, por lo que pidieron apoyo de sus familias para llevarlos a un médico.

“Mi hijo se levantó y así como espantado salió hasta la puerta y me pidió ayuda, porque me dijo que ya no veía, que solo veía como borroso, y pues lo lleve con la doctora del pueblo, pero me dijo que mejor me lo llevara al hospital, lo lleve con otro médico y ahí como que empezó a reaccionar, pero después ya no aguantó”, expresó apunto del llanto Marcos Esteban Linares, padre de una las víctimas.