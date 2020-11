Tras ser rechazada por hospitales, mujer de 22 años logra operarse para no tener hijos

Argentina.- Desde la secundaria, Aílin Cubelo Naval de 22 años, había tomado la decisión de no tener hijos, por lo que fue en búsqueda de varios métodos anticonceptivos, hasta llegar al más efectivo: ligarse las trompas.

Según una entrevista para el medio Infobae, debido a su corta edad y que no había tenido hijos anteriormente, ginecólogos le negaron la operación en dos ocasiones, hasta que llegó a otro especialista en un grupo de Facebook llamado “Ligadura de trompas Argentina” que le realizó la operación sin cuestionarla.

Como a algunas personas el deseo de ser madres les es natural, para mí era natural no serlo. Me ligué las trompas porque no quiero tener hijos, ni ahora ni nunca. La idea de la nena que cuida, que materna, se inculca desde el jardín de infantes. Por eso creo que el mandato de maternidad no es algo natural, es muy cultural”, expresó.

Mujer de 22 años logra operarse para no tener hijos. (Foto: Infoabe).

Así mismo, relató que en sus planes no está tener hijos, y quiere tener más tiempo para disfrutar su vida, además resaltó que nunca tuvo problemas en su vida que la marcaran para no tener hijos, tuvo una buena infancia, no arrastraba traumas, solo era una decisión, sobre todo cuando tuvo pareja y se cuidó durante cinco años.

Si yo no quiero parir y creo que no quiero maternar… ¿Entonces? ¿Por qué no pensar en un método a largo plazo? Fue ahí que empecé a averiguar por la ligadura de trompas”, comentó.

Para finalizar Ailín, comentó que en caso de que cambiara de opinión, bien podría optar por la adopción.