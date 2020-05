Trump amenaza con "cerrar" redes sociales tras cuestionamiento de sus tuits

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este miércoles con "regular fuertemente" o "cerrar" plataformas de redes sociales, luego de que Twitter señalara dos de sus tuits como "engañosos" y los tratara como difusores de información no verificada.

"Los republicanos sienten que las plataformas de redes sociales silencian completamente las voces conservadoras. Vamos a regularlas fuertemente o las vamos a cerrar, antes que permitir que algo así suceda", tuiteó el mandatario.

Republicans feel that Social Media Platforms totally silence conservatives voices. We will strongly regulate, or close them down, before we can ever allow this to happen. We saw what they attempted to do, and failed, in 2016. We can’t let a more sophisticated version of that....

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 27, 2020