Trump comparó al Covid-19 con la gripe estacional

Donald Trump, presidente de Estados Unidos volvió a minimizar la enfermedad del Covid-19 al compararla con una gripe común, de acuerdo con unos mensajes compartidos desde su cuenta oficial de Twitter.

El mandatario estadounidense, que recientemente dio positivo a Covid-19, indicó que al año mueren 100,000 personas de gripe pese a tener una vacuna para ello.

"¡La temporada de gripe está llegando! Cada año mucha gente, más de 100.000 (personas), y pese a la vacuna, mueren por la gripe. ¿Vamos a cerrar nuestro país? No, hemos aprendido a vivir con ello, justamente como estamos aprendiendo a vivir con la Covid, ¡en muchas poblaciones mucho menos letal!”, compartió Trump en Twitter.

Flu season is coming up! Many people every year, sometimes over 100,000, and despite the Vaccine, die from the Flu. Are we going to close down our Country? No, we have learned to live with it, just like we are learning to live with Covid, in most populations far less lethal!!!

