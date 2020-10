"Tu mamá llegó por ti, ya nos vamos", dijo rastreadora al encontrar cuerpo de su hija

Días de sol, calor, lluvia y frío, todos eran iguales para Nora Lira que desde hace dos años se aferró a una pala para buscar debajo de la tierra a su hija Fernanda, hasta que la encontró.

El viernes 2 de octubre, la líder de las Rastreadoras de Ciudad Obregón junto con integrantes de ese colectivo, salió a búsqueda al municipio vecino de Bácum, el cual queda a sólo 20 minutos de Cajeme.

En un predio cercano al poblado de Bataconcica, a pocos metros de un basurero clandestino tuvieron búsqueda positiva. Desde que se empezó a descubrir el cuerpo, reconoció una a una las prendas de su hija desaparecida el 2 de octubre del 2018.

Fernanda Sañudo Lira de 17 años de edad salió de su casa, con dirección a visitar a una amiga y ya no volvió. Desde ese día le prometió que la iba a encontrar.

"No quiero ponerla más en tierra, ella duró años en ella, mi hija no era mala, no se metía con nadie y venir a terminar aquí”, externó llorando, cuando sacaba tierra sobre su cuerpo.