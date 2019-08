Tu pareja puede ser tóxica si dice estas ocho cosas

En medio de un argumento, es fácil decir algo hiriente que ninguno de los 2 realmente siente. Pero incluso durante una pelea, tú y tu pareja deberían ser respetuosos. Sin embargo, si uno de los 2 dice cosas tóxicas de forma regular, algo definitivamente NO está bien.

Si tu pareja dice una de estas cosas tóxicas, no quiere decir que su relación sea tóxica. Es muy importante que pongas atención a la forma en que reacciona cuando lo confrontes al respecto.Si tu novio está abierto a admitir un problema, corregirlo y seguir adelante, no es necesario abandonar la relación.

Pero si no acepta el problema, no se disculpa y sigue con la misma actitud de lastimarte… olvídalo, prácticamente te está diciendo que no le interesas.

A veces, la toxicidad puede transformarse en abuso, y NUNCA deberías tolerar cualquier tipo de abuso, sin importar cuánto amor sientan el uno por el otro.

“Estás exagerando”

Las personas que acusan a sus parejas de reaccionar exageradamente o de ser ‘drama queens’ a menudo no son conscientes de que están haciendo ciertas cosas para invitar una reacción fuerte y negativa. Y si tú te molestas más cuando tu pareja te dice que estás exagerando por tener una respuesta razonable a una situación difícil, podrías dañar más tu relación y erosionar tu autoestima.

El problema con decirte exagerada, es que esta persona no está validando lo que piensas y lo que sientes. Sin embargo, también sería bueno que te calmaras en esos malos momento, o no podrán tener una plática razonable.

“Si en verdad me amaras…”

Cuando tu pareja quiera convencerte de ir a comer pizza, en lugar de ensaladas, te dirá: “si en verdad me amas…” en forma de broma. Pero si en verdad quiere manipularte a hacer algo que no te gusta, NO deberías ceder. Aunque no parece la gran cosa en el momento, podría ser señal de un problema más serio en la relación.

Si tu pareja te amenaza con esta frase, se llama manipulación. Amas a tu pareja, y ésta lo sabe, así que sólo lo está diciendo para hacerte sentir culpable. Pero no tienes NADA qué probarle.

“No me dejaste otra opción”

Aunque es posiblemente cierto que tus acciones tengan un impacto en tu pareja, las decisiones que tomas NO inhabilitan la toma de decisiones del otro.

Usualmente dicen algo como ‘no me dejas otra opción’ cuando han sido infieles… pero no es una buena señal que no acepten su culpa. Lo primero que debes hacer cuando te diga esto es aceptar que NO es verdad.

“Qué tonta eres”

Si están riendo de algo tonto o si estás contando un chiste tonto, es posible que tu pareja te diga ‘mensa’ de cariño. Y tampoco es que esté muy de acuerdo en llamarse ‘tontos’ de cariño, pero de los males, el menor.

Sin embargo, si tu pareja genuinamente insulta tu inteligencia, es posible que sea una persona tóxica. Te recomiendo confrontarlo y decirle lo que sientes. Si se disculpa y deja de hacerlo, será una buena señal.

“Nadie más te amará”

Las personas abusivas usan esta frase para controlar a sus parejas. Ellos erosionan tu autoestima para que te quedes y continúes tolerando el comportamiento abusivo. Si tu pareja te dice esto, probablemente tenga baja autoestima y una sensación de abandono. Pero eso no quiere decir que esté bien que te trate de esa forma, sin importar la razón.

Si tu pareja te quita valor diciéndote que nadie más te amará, debes abandonar la relación lo antes posible antes de que el abuso se intensifique.