Turistas "olvidan" pandemia y arman fiesta en calles de Los Cabos

Baja California.- Turistas y residentes en el puerto de Cabo San Lucas fueron captados cuando armaron su propia fiesta, ante el cierre de bares y cantinas, “tomaron” la calle y se pusieron a bailar.

Al ritmo del jamaiquino Sean Paul, con su "I’m still in love with you…" se observó a una veintena de personas bailando en la banqueta y tomando parte del boulevard Lázaro Cárdenas.

Desde un automóvil detenido, con las luces encendidas y las bocinas a todo lo que daban, se escuchaba la música, mientras los turistas, algunos extranjeros y otros más curiosos se acercaban para hacer más grande el grupo.

Algunos ciudadanos captaron el momento en video y otros comenzaron a transmitir en vivo. En una de las grabaciones se alcanza a escuchar a una mujer decir: “solo en Cabo...”.

En otros se cuestiona que en plena pandemia hayan alentado la reunión de varias personas y generado riesgo de contagio.

Se alcanza a observar a lo lejos una patrulla que se iba a aproximar al lugar.

Los videos están circulando y han generado reacciones diversas, desde quienes aplauden la acción hasta quienes critican.

La Fiesta Sigue en Cabo San Lucas..... Los Turistas Ya Quieren Fiesta..... Publicado por Zeusbandayt en Sábado, 8 de agosto de 2020

En Los Cabos, existen restricciones de aforos en las playas, aunque se permiten ciertas actividades náuticas.

La operación de bares, antros y cantinas aún no se permite y ya desde hace algunas semanas, propietarios de estos establecimientos han comenzado a buscar protocolos para solicitar que la Secretaría de Salud les permita operar.

BCS está considerada en semáforo rojo a nivel nacional por el ascenso en el número de casos positivos a Covid; sin embargo, a nivel local, las autoridades avanzaron al semáforo naranja, lo que incrementó la movilidad y los contagios.

Autoridades refieren que aún los niveles de ocupación hospitalaria son manejables y el estado tiene una tasa de mortalidad baja. Aseguran que la alta incidencia obedece a que se realizan muchas pruebas y se están detectando los casos.