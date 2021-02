UAQ lucha por sacar adelante su propia vacuna contra COVID-19

La rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), Teresa García Gasca, calificó los proyectos nacionales de vacunación como “malinchismo covidiano”.

Lo anterior, a través de una publicación que hizo en sus redes sociales ayer por la mañana, donde lamentó que no exista apoyo por parte del gobierno mexicano a los propios proyectos de vacuna.

“Desde el inicio de la pandemia se hizo notar la importancia de desarrollar una vacuna propia que garantizara el abasto. Ésto no es algo sencillo, es costoso, pero ya contamos con uno de los ingredientes más importantes: el talento y experiencia de científicas y científicos mexicanos”, expresó García Gasca.

Afirmó que comprar vacunas extranjeras está bien; sin embargo, lo incorrecto es no mostrar ningún tipo de apoyo a los cinco proyectos mexicanos de primer nivel que avanzan lentamente “ante la indiferencia ignorante del gobierno mexicano que únicamente ve afuera lo que podría desarrollar adentro”.

García Gasca refirió que el proyecto de vacuna en la Universidad Autónoma de Querétaro sigue adelante y en la lucha por abrirse camino.

“No dejaremos de insistir mientras podamos. Nuestro país merece una vacuna propia, pero sobre todo merece abrir los ojos y darse cuenta de que sí se puede. Que la ciencia mexicana está a la altura y sólo necesita de la confianza de su gente. Vacuna necesitaremos de aquí en adelante, vamos retrasados, pero estoy segura que veremos una vacuna mexicana”, puntualizó.

La Universidad Autónoma de Querétaro presentará en los próximos días ante la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), a través de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Amexcid), y el Consorcio de Científicos Innovadores para la Producción de Vacunas Anti-Covid-19, los resultados obtenidos en la evaluación preclínica de su proyecto de inmunización con base de péptidos quiméricos.

El doctor Juan Joel Mosqueda Gualito, líder del grupo de investigadores que trabaja en la creación de la vacuna anti-SARS CoV-2 de la UAQ, explicó que por parte de la universidad se presentarán los avances generados en los experimentos hechos para evaluar la seguridad, toxicidad e inmunogenicidad del antígeno y un informe de lo que hace falta para continuar con su desarrollo.

“Lo que ellos quieren es saber los avances, porque seguramente en el momento en que haya proyectos que ya no puedan avanzar más, no van a seguir apoyándolos, porque no todos tienen éxito. Nosotros hemos tenido muy buenos resultados y estoy muy emocionado en presentarlos, pero todavía nos falta”, aseveró.

Mosqueda Gualito consideró que la Cancillería ha mostrado interés en ayudar a la investigación en relación con la pandemia de Covid-19 y resolver los problemas que enfrentan los grupos de trabajo financiados por la Amexcid.

Agregó que la UAQ ha recibido apoyo de las donaciones realizadas por empresas y sociedad civil para el desarrollo la vacuna, lo que quiere decir que la gente tiene confianza en el proyecto y con lo cual, junto con las aportaciones de la propia Universidad Autónoma de Querétaro, se busca comprar un equipo nuevo que permita la continuidad en la creación del antígeno.