Un emoji que representa el 2020

El 2020 inició con la amenaza de la tercera guerra mundial, la pandemia de Covid-19 nos ha tenido asustados y encerrados por meses, hubo invasión de avispones asesinos, terremotos, inundaciones, incendios, explosiones y todavía faltan meses en los que, además de las posibles sorpresas (esperemos que buenas), habrá que enfrentar la crisis y el desempleo. ¿Cómo podría un emoji representar todas esas emociones?, el Consorcio Unicode buscó la respuesta.

Todos en el mundo, o al menos la mayoría, nos estamos enfrentando a un periodo de estrés e incertidumbre y, como la tecnología no puede dejar de ser parte de nuestro día a día y las conversaciones digitales son muy relevantes, se acaba de aprobar una nueva colección de emojis para representar cómo nos ha tratado el 2020.

Aunque es probable que las nuevas opciones no lleguen a los teléfonos móviles hasta el 2021 el consorcio ya nos dio una muestra de cómo podrían ser los nuevos símbolos, claramente influenciados por todo el caos que nos ha traído este año, por ejemplo una cara exhalando (claramente exhausto) , una cara entre las nubes y un corazón en llamas.

Pero el que probablemente más está llamando la atención es el emoji de una carita con ojos en espiral. Aunque podría parecer un símbolo para representar casos como mareos o hipnosis, Jennifer Daniel, quien propone agregar esta opción a la lista, señala que en realidad busca simbolizar expresiones como "oh no", "problemas", "vaya" y "¡ay!". Esto especialmente tomando como base los ejemplos de anime en donde los ojos en espiral significan, entre otras cosas, el estar abrumado hasta el punto de no tener el control de las acciones.

Cabe señalar que actualmente está disponible una carita como ojos de x que, de acuerdo con Google y Microsoft, equivaldrían a la propuesta de los ojos en espiral, pero dado que los usuarios no lo interpretan de es manera, se está buscando una opción más clara para representar todos los sentimientos de angustia y confusión que nos ha dejado el 2020.

Los que sí llegan este año

Todavía es muy pronto para saber si las opciones de emojis que te describimos arriba llegarán a las conversaciones virtuales, lo que sí podemos confirmarte es que, con la llegada del sistema operativo Android 11, están apareciendo nuevos emojis en WhatsApp.

Hace unos días el consorcio Unicode confirmó la disponibilidad de un total de 117 nuevos emojis entre los que se incluyen una carita sonriente con una lágrima, un ninja y las variantes de hombres y mujeres con trajes de novios, entre muchas otras opciones.

Uno de los que más ha llamado la atención desde que fue anunciado a principios de este año es el de los dedos haciendo un “montoncito” cuyo nombre oficial es pinched fingers o, en español, dedos pellizcados que, de acuerdo con el sitio Emojipedia, podrás utilizarlo en diversas situaciones, por ejemplo, para expresar tu desacuerdo, frustración o incredulidad.

Todo el paquete estará llegando a los usuarios en la versión Emoji 13.0. y también incluyen símbolos como un destornillador, un cepillo de dientes, un castor, un oso polar, una chancla, una piñata y hasta símbolos más extraños como una trampa para ratones, una cara con anteojos, nariz grande y bigote, una tumba y hasta una bomba para el baño.

También destaca que muchas de las opciones que están llegando, como un hombre vestido de Santa Claus o una mujer dando su biberón a un bebé, permiten elegir entre varias configuraciones de tonos de piel y cabello.

Todas estas novedades estarán disponibles en los dispositivos con sistema operativo Android 11 para celulares y tablets.