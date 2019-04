Un grupo de hombres agreden a una mujer transexual enParís

Julia, una mujer transgénero de 31 años, fue agredida por un grupo de hombres el pasado domingo en la Plaza de la República en París. La mujer salía por una boca de metro cuando se encontró con unos manifestantes que empezaron a increparle con gritos transofóbos.

“Lo más difícil no son los golpes, es la humillación. Esta es la experiencia más humillante de mi vida”, ha dicho la joven a medios franceses. El domingo se abrió una investigación y este miércoles Julia ha confirmado que se ha acercado a una comisaria a poner la denuncia. “No me impedirán ser quien soy. No podemos dejar que esto ocurra”, ha dicho la joven en sus redes. En las imágenes se puede ver cómo le gritan “eres un hombre” e intentan tocarle un seno, justo antes de propinarle un puñetazo en la cara. La alcaldesa de París, Anne Hidalgo, ha condenado la agresión en su cuenta de Twitter, a la que ha tachado de “indignante” e “intolerable”.